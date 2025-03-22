Yolanda Andrade

Amigo de Yolanda Andrade ventila enfermedad incurable que le habrían diagnosticado

El productor Enrique Gou reveló que Yolanda Andrade le habría confesado recientemente el diagnóstico que le dieron los doctores.

Por:Ashbya Meré
Video Yolanda Andrade reacciona a declaraciones de su amigo y dice si tiene enfermedad incurable

Yolanda Andrade ya tendría un diagnóstico certero a los problemas de salud que la han aquejado desde 2023 y que se intensificaron en 2024.

El productor teatral, Enrique Gou, quien es amigo de la presentadora mexicana, reveló el 21 de marzo que recientemente tuvo comunicación con ella y a través de un "audio personal" le comunicó que tenía una enfermedad incurable.

"Con Yolanda hablé hace dos semanas con ella, que fue cuando se iba a ir a Clinica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple y que iba a eso", contó a los medios de comunicación, reportó el programa 'BerisTime' en Instagram.

¿Cómo está Yolanda Andrade tras presunto diagnóstico?

De acuerdo con Gou, escuchó a su amiga con ánimo para salir adelante.

"Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme' y en eso (anda)", señaló a la prensa.

¿Qué es la esclerósis múltiple’?

De acuerdo con el prestigiado hospital Mayo Clinic, la esclerosis múltiple (EM) "es una enfermedad en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca la cubierta protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal, conocida como vaina de mielina".

"La EM puede causar síntomas como problemas de visión, debilidad muscular, problemas de coordinación y equilibrio, y fatiga".

Esta enfermedad es incurable, pero puede ser controlada.

Los problemas de salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. En abril de 2023, le detectaron un aneurisma cerebral que ha afectado significativamente su calidad de vida. Este padecimeinto le ha causado problemas de visión, movilidad y habla, al grado de haber tenido que comunicarse con ayuda de un pizarrón en una etapa de su padecimiento.

En 2024 tuvo algunas recaídas que la llevaron a hacer una pausa en su carrera, como a finales de año cuando decidió darse un tiempo para enfocarse en su recuperación.

En febrero de 2025, regresó brevemente a grabar el programa 'Montse & Joe', sin embargo, tras no estar completamente recuperada volvió a dejar el show para instalarse una breve temporada en Los Ángeles para someterse a una serie de estudios en el hospital Mayo Clinic.

