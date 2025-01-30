Yolanda Andrade “está batallando” con su enfermedad: a Montserrat Oliver le duele “verla así”

Video Yolanda Andrade reaparece sin poder hablar bien, pero no se calla y esto alardea

Yolanda Andrade “está batallando” con su enfermedad. Su amiga, Montserrat Oliver, reveló que la presentadora continúa en su proceso de recuperar su salud luego de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023.

“Yolanda, como saben ustedes, ha pasado un año muy difícil. Está mejor en cuestión de que está yendo a muchos tratamientos, está haciendo todo lo que puede para ponerse mejor, es una enfermedad muy extraña que todavía no sabemos bien, bien qué es”, reveló a ‘Hoy’ este 30 de enero.

La modelo reveló que a pesar de que Yolanda Andrade se encuentra mucho mejor de ánimo, para ella ha sido difícil saber a su amiga enferma.

“Ya tiene un poquito de más ánimos, ya está comiendo más, porque de repente ya no comía mucho y estaba muy flaquita, y yo la verdad sí sufro, sufro, me duele verla así”, agregó.

Sin dar detalles sobre el tratamiento en el que se encuentra Yolanda Andrade, Montserrat Oliver reportó que en este momento su compañera se encuentra “batallando” con algunos problemas neurológicos que están afectando su habla.

“Lo que está batallando un poco es con el habla, a veces puede hablar mejor, a veces es mucho más lenta el habla, no sé qué está pasando”, insistió.

Por último, Montserrat Oliver manifestó que “extraña horrible” a Yolanda Andrade en ‘Montse & Joe’, emisión de la cadena Unicable que ambas conducen. Además, agradeció el cariño y apoyo que ha recibido la actriz de ‘Retrato de Familia’.

“La extraño horrible en el programa, yo espero que cada día se ponga mejor… Gracias a toda esa gente tan hermosa que le manda siempre luz. Gracias, porque toda esa buena vibra siempre ayuda”, sentenció.

El 21 de noviembre de 2024, Yolanda Andrade sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas de 'Montse & Joe'. La presentadora abandonó las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México con dificultad para caminar y para hablar.