Yolanda Andrade

Yolanda Andrade confiesa que no le “da la salud” ni el “ánimo”: estalla y hace petición

La presentadora lanzó un fuerte mensaje en medio de su recuperación. Previamente, se manifestó positiva al respecto de su bienestar.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma

Yolanda Andrade hizo una confesión sobre su estado, en medio de su recuperación, al mismo tiempo que hizo una sentida solicitud.

Este 22 de abril, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la revista TVNotas en la que se puede leer:

“¡Última hora! Productora de ‘Montse & Joe’ rompe el silencio. ¿Yolanda Andrade murió?”.

Refiriéndose a ese ‘post’, la también actriz escribió: “Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respetivos trabajos, que asustan y hacen daño a mis seres queridos”.

Ella detalló que “siempre” brinda entrevistas a medios como el mencionado, y otros, pero que “ahora NO me da la salud y el ánimo”.

“Les pido tacto, por favor, y que sus seres queridos tengan salud”, escribió para finalizar su tajante misiva, que recibió el apoyo de sus seguidores.

Por ejemplo, su colega Adriana Fonseca le manifestó su cariño con la abreviatura “Tqm”, y Karenka le anotó: “¡Larga vida, mi bella, pa’ lante!”.

Yolanda Andrade reprobó que alarmen a sus seres queridos.
Yolanda Andrade se mantiene positiva

A finales de marzo, el productor teatral Enrique Gou aseguró que Yolanda Andrade le envió un “audio personal” en el que le comunicó que le habían detectado “esclerosis múltiple”.

Pese a que, posteriormente, ella indicó que no se le “hizo correcto” que él hablara de su situación, no confirmó ni desmintió tener ese diagnóstico.

Aunque ella reconoció estar “pasando un momento muy difícil”, se manifestó positiva acerca de su lucha por recobrar su bienestar.

“Esto no me va a tumbar porque soy la hija del Rey del Universo”, dijo en una grabación que mandó al periodista Carlos Alberto, quien la transmitió en su canal de YouTube.

Yolanda Andrade lanza reflexión

La tarde de este 23 de abril, Yolanda Andrade recurrió a sus historias de la red social para subir una reveladora reflexión.

En la postal que difundió, originalmente de otro perfil, está anotado: “Primero tu paz mental, después con quien no te la quite”.

Además, colgó un breve clip en el que presumiblemente ella aparece sentada en al lado de una mujer en una especie de jardín abierto.

Yolanda Andrade compartió una reflexión y un video en el que presumiblemente aparece.
