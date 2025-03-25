Yolanda Andrade reacciona contra amigo que ventiló su supuesta enfermedad incurable

Video Yolanda Andrade reacciona a declaraciones de su amigo y dice si tiene enfermedad incurable

Yolanda Andrade se pronunció luego de que su amigo, el productor Enrique Gou, revelara el supuesto diagnóstico médico que ella habría recibido tras meses con problemas de salud.

El también empresario aseguró a la prensa mexicana que la presentadora, por medio de “un audio personal”, le comunicó que tiene una enfermedad incurable.

“Me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple”, indicó, especificando que ella supuestamente se trataría en el hospital Mayo Clinic.

Yolanda Andrade reacciona ante divulgación de su amigo

A días de que Enrique Gou compartiera dicha información, Yolanda Andrade reprobó tajantemente que así lo hiciera.

“Ese señor me habló y aparte qué falta de caballerosidad”, dijo en una nota de voz al periodista Carlos Alberto, quien la transmitió en su programa de YouTube este 24 de marzo.

“Aparte, no tiene por qué decirlo así. […] No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? No se me hizo correcto”, sentenció.

Quien fuera estrella de telenovelas desmintió que haya sido ella quien se comunicó con el creativo, como él afirmó: “En fin, la gente me sorprende”.

En su declaración, la presentadora de ‘Montse & Joe’ no confirmó ni desmintió que le haya sido diagnosticado el mencionado padecimiento.

Yolanda Andrade acusa a amigo de utilizarla

En una grabación posterior, Yolanda Andrade se lanzó contra Enrique Gou: “No pude creer que este señor dijera eso. De verdad no. No lo puedo creer, que a su edad”.

“No quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pendej…”, externó, “y se supone que él me habló para hacerme un favor, para recomendarme a alguien, lo sentí sincero, de buena voluntad”.

Andrade aseveró que le “parece muy delicado” que Enrique la “esté utilizando y saque cosas así”: “Me decepcionó mucho. ¡Qué pena! Lo creí un caballero”.

Sobre cómo se encuentra, la actriz admitió que está “pasando un momento muy difícil”; no obstante, se mantiene positiva.

“Esto no me va a tumbar porque soy la hija del Rey del Universo”, concluyó la artista, quien se ha mantenido alejada de la televisión.

En 2024, ella tuvo diversas recaídas que la llevaron a hacer una pausa en su carrera. Un año antes, le encontraron un aneurisma cerebral, el cual le generó complicaciones de visión, movilidad y habla.