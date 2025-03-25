Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reacciona contra amigo que ventiló su supuesta enfermedad incurable

La presentadora se pronunció en contra del productor Enrique Gou luego de él declarara que a ella le habrían detectado un padecimiento incurable.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Yolanda Andrade reacciona a declaraciones de su amigo y dice si tiene enfermedad incurable

Yolanda Andrade se pronunció luego de que su amigo, el productor Enrique Gou, revelara el supuesto diagnóstico médico que ella habría recibido tras meses con problemas de salud.

El también empresario aseguró a la prensa mexicana que la presentadora, por medio de “un audio personal”, le comunicó que tiene una enfermedad incurable.

PUBLICIDAD

“Me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple”, indicó, especificando que ella supuestamente se trataría en el hospital Mayo Clinic.

Yolanda Andrade reacciona ante divulgación de su amigo

A días de que Enrique Gou compartiera dicha información, Yolanda Andrade reprobó tajantemente que así lo hiciera.

Más sobre Yolanda Andrade

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”
2 mins

Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz
0:57

Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos

“Ese señor me habló y aparte qué falta de caballerosidad”, dijo en una nota de voz al periodista Carlos Alberto, quien la transmitió en su programa de YouTube este 24 de marzo.

“Aparte, no tiene por qué decirlo así. […] No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? No se me hizo correcto”, sentenció.

Quien fuera estrella de telenovelas desmintió que haya sido ella quien se comunicó con el creativo, como él afirmó: “En fin, la gente me sorprende”.

En su declaración, la presentadora de ‘Montse & Joe’ no confirmó ni desmintió que le haya sido diagnosticado el mencionado padecimiento.

Yolanda Andrade acusa a amigo de utilizarla

En una grabación posterior, Yolanda Andrade se lanzó contra Enrique Gou: “No pude creer que este señor dijera eso. De verdad no. No lo puedo creer, que a su edad”.

“No quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pendej…”, externó, “y se supone que él me habló para hacerme un favor, para recomendarme a alguien, lo sentí sincero, de buena voluntad”.

Andrade aseveró que le “parece muy delicado” que Enrique la “esté utilizando y saque cosas así”: “Me decepcionó mucho. ¡Qué pena! Lo creí un caballero”.

PUBLICIDAD

Sobre cómo se encuentra, la actriz admitió que está “pasando un momento muy difícil”; no obstante, se mantiene positiva.

“Esto no me va a tumbar porque soy la hija del Rey del Universo”, concluyó la artista, quien se ha mantenido alejada de la televisión.

En 2024, ella tuvo diversas recaídas que la llevaron a hacer una pausa en su carrera. Un año antes, le encontraron un aneurisma cerebral, el cual le generó complicaciones de visión, movilidad y habla.

Video Yolanda Andrade reaparece sin poder hablar bien, pero no se calla y esto alardea
Relacionados:
Yolanda AndradeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD