¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Video Yolanda Andrade tiene enfermedad que “no tiene cura”: dejará de caminar y hablar “poco a poco”

Yolanda Andrade reaccionó a la felicitación que su amiga y colega Montserrat Oliver envió a la revista Quién por sus 25 años de existencia.

La presentadora recurrió a su cuenta de Instagram para ‘repostear’ el clip en el que aparece su expareja asegurando que dicha publicación es “especial” en su vida.

Encima del video, ella escribió, “¡Quién, mentirosos, no los felicites! Acuérdate que me mataron”, y colocó un ‘sticker’ de ‘X’ y otro de ‘No’.

La exactriz aparentemente se refiere al reporte que el medio hizo en su portal el pasado mes de marzo, en el que aseguró que ella había fallecido a los 53 años.

En una imagen que igualmente colgó, en la que se puede ver varios medios que retomaron la noticia falsa, Yolanda arremetió contra Quién.

“¡Me mata y después me ofreció portada! ¿La quieres en el SEMEFO? Casi matas a mi familia”, anotó arriba de la postal.

Yolanda Andrade comparte mensaje tras felicitación de Montserrat Oliver a la revista Quién. Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Yolanda Andrade revela que su mamá “se puso muy mal” tras noticia falsa

Como prueba, Yolanda Andrade subió la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con María Torres, directora de la revista, el 21 de marzo.

En uno de los textos que le envió se puede leer que le pide una disculpa por “la nota tan desafortunada” que difundieron y le asegura que “las páginas de Quién son tuyas siempre”.

“Me gustaría hablar contigo. Fue muy delicado y feo lo que hicieron. Más de lo que te imaginas. Mi mamá se puso muy mal. Justo yo estaba en el hospital”, le replicó.

A inicios de abril, Torres le cuestionó: “¿Te gustaría salir en la portada de Quién?”; a lo que Andrade contesta ahora un: “No”.

Yolanda Andrade rechazó aparecer en la portada de Quién. Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Hasta el momento, Oliver no ha reaccionado al comentario de Yolanda. De acuerdo con sus historias en la red social, está vacacionando en Croacia.

Yolanda Andrade y sus problemas de salud

A inicios de agosto, Yolanda Andrade dio a conocer finalmente que sus " dos diagnósticos no tienen cura”.