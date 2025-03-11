Yolanda Andrade

Piden disculpas a familia de Yolanda Andrade por preocuparlos al reportar su muerte por “error humano”

La revista Quién emitió un comunicado en el que reconoció su equivocación al informar que la presentadora había muerto. Además, aprovecharon para disculparse por el mal momento que le hicieron pasar a sus seres queridos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

La revista mexicana Quién ofreció disculpas a los seres queridos de Yolanda Andrade por el mal momento que les hizo pasar al reportar equivocadamente que ella había fallecido.

Por medio de un comunicado oficial difundido en su sitio web, afirmaron que su publicación, de este 10 de marzo, sobre la supuesta muerte de la presentadora fue “errónea”.

PUBLICIDAD

“A toda nuestra audiencia, y en particular a la familia, amigos y seguidores de la conductora Yolanda Andrade, ofrecemos sinceras disculpas públicas por la difusión de una nota con información errónea”, indicaron.

“Lamentamos la preocupación y confusión ocasionadas por este error humano”, agregaron en su breve escrito, el cual lanzaron tras haber generado polémica.

Ante la equivocación, aseguraron: “Reiteramos nuestro compromiso con la precisión y la ética en el manejo de la información”.

Más sobre Yolanda Andrade

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”
2 mins

Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz
0:57

Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz

Univision Famosos
¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?
2 mins

¿Yolanda Andrade molesta con Montserrat Oliver por felicitar a “mentirosos”?

Univision Famosos
Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos

“Tomaremos las medidas necesarias para evitar una situación similar en el futuro”, anotaron para concluir su postura.

¿Qué informó la revista Quién sobre Yolanda Andrade?

La tarde de este lunes, la revista Quién publicó una nota titulada: “Muere Yolanda Andrade a los 53 años de edad (NO PUBLICAR)”.

Al respecto indicaron que supuestamente el deceso de la también actriz había ocurrido “luego de varios meses de enfrentar” diversos “problemas de salud” tras ser “diagnosticada con un aneurisma cerebral”.

En su texto, la presunta confirmación estaba atribuida a Montserrat Oliver, expareja y amiga de la artista, y a Televisa Espectáculos.

A minutos de que esta información se volviera viral, Raquel Rocha, productora del programa ‘Montse & Joe’, desmintió el trascendido al reportero Hugo Maldonado: “Es completamente falso”.

¿Cómo está Yolanda Andrade?

En una historia de Instagram, Raquel Rocha ahondó sobre el estado de Yolanda Andrade, indicando que ella “se encuentra bien de salud”.

PUBLICIDAD

“Ella está actualmente saliendo del hospital siguiendo los tratamientos médicos pertinentes en compañía de sus hermanas, quienes han estado a su lado en todo momento”, externó.

La productora destapó que tanto ‘Joe’, como toda su parentela, incluyendo a Montserrat lamentaban mucho “esta errónea información”.

Al momento, Andrade no se ha pronunciado acerca de si acepta o no las disculpas de la revista.

Video Yolanda Andrade reaparece sin poder hablar bien, pero no se calla y esto alardea
Relacionados:
Yolanda AndradeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD