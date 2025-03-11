Piden disculpas a familia de Yolanda Andrade por preocuparlos al reportar su muerte por “error humano”

Video Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

La revista mexicana Quién ofreció disculpas a los seres queridos de Yolanda Andrade por el mal momento que les hizo pasar al reportar equivocadamente que ella había fallecido.

Por medio de un comunicado oficial difundido en su sitio web, afirmaron que su publicación, de este 10 de marzo, sobre la supuesta muerte de la presentadora fue “errónea”.

“A toda nuestra audiencia, y en particular a la familia, amigos y seguidores de la conductora Yolanda Andrade, ofrecemos sinceras disculpas públicas por la difusión de una nota con información errónea”, indicaron.

“Lamentamos la preocupación y confusión ocasionadas por este error humano”, agregaron en su breve escrito, el cual lanzaron tras haber generado polémica.

Ante la equivocación, aseguraron: “Reiteramos nuestro compromiso con la precisión y la ética en el manejo de la información”.

“Tomaremos las medidas necesarias para evitar una situación similar en el futuro”, anotaron para concluir su postura.

¿Qué informó la revista Quién sobre Yolanda Andrade?

La tarde de este lunes, la revista Quién publicó una nota titulada: “Muere Yolanda Andrade a los 53 años de edad (NO PUBLICAR)”.

Al respecto indicaron que supuestamente el deceso de la también actriz había ocurrido “luego de varios meses de enfrentar” diversos “problemas de salud” tras ser “diagnosticada con un aneurisma cerebral”.

En su texto, la presunta confirmación estaba atribuida a Montserrat Oliver, expareja y amiga de la artista, y a Televisa Espectáculos.

A minutos de que esta información se volviera viral, Raquel Rocha, productora del programa ‘Montse & Joe’, desmintió el trascendido al reportero Hugo Maldonado: “Es completamente falso”.

¿Cómo está Yolanda Andrade?

En una historia de Instagram, Raquel Rocha ahondó sobre el estado de Yolanda Andrade, indicando que ella “se encuentra bien de salud”.

“Ella está actualmente saliendo del hospital siguiendo los tratamientos médicos pertinentes en compañía de sus hermanas, quienes han estado a su lado en todo momento”, externó.

La productora destapó que tanto ‘Joe’, como toda su parentela, incluyendo a Montserrat lamentaban mucho “esta errónea información”.

Al momento, Andrade no se ha pronunciado acerca de si acepta o no las disculpas de la revista.