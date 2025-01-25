Yolanda Andrade "está haciendo hasta lo imposible" para recuperarse: dan detalles sobre su salud

Video Yolanda Andrade reaparece sin poder hablar bien, pero no se calla y esto alardea

Yolanda Andrade ha mantenido un perfil bajo desde noviembre que hizo una pausa en la televisión para enfocarse en su recuperación, pues tuvo un año complicado por los problemas de salud que la aquejan y que le han provocado problemas del habla. Sin embargo, se tiene contemplado que regrese a trabajar este 30 de enero.

Raquel Rocha, directora de Unicable, canal donde se transmite 'Montse & Joe', dio detalles sobre el estado de la polémica presentadora.

" Ya está mucho mejor, evidentemente no todos los días son buenos, hay días en los que sí tiene que quedarse en casa a reposar", contó en entrevista con el reportero Edén Dorantes el 21 de enero.

La productora admiró que Yolanda tiene "ganas de salir adelante y como ese espíritu que la caracteriza de (ser) 'echada pa'lante' no la va a parar".

Yolanda Andrade regresa a la televisión

Rocha reveló que Andrade regresará a los foros de televisión para comenzar con las grabaciones de 'Montse & Joe' el 30 de enero, show que presenta junto a Montserrat Oliver.

" Ella está haciendo hasta lo imposible para estar lista y grabar el 30 con nosotros. Trae todas las ganas y toda la energía para estar ahí".

La producción del programa hará algunos cambios en la logística para ayudar a que Yolanda se sienta "cómoda".

"No volveremos a grabar más de dos capítulos (al día) y dando un buen espacio entre programa y programa para que descansen, para que se puedan relajar un poquito", contó en la entrevista.

Incluso, tienen contemplado hacer algunas cápsulas "por fuera", sin embargo, se espera que pueda regresar al foro y no descartan que, si es necesario, la presentadora grabe desde la comunidad de su hogar.