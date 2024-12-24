Yolanda Andrade reaparece en clínica en vísperas de Navidad: condición neurológica seguiría afectándola

Video Yolanda Andrade reaparece en el hospital: evidencia su problema para hablar

Yolanda Andrade reapareció en una clínica de Estados Unidos en vísperas de Nochebuena. Este lunes 23 de diciembre, la presentadora se dejó ver en el interior de la clínica RadNet, especializada en radiología e imagenología, con buen ánimo, pero con aparente dificultad para hablar.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió imágenes desde la clínica y, aunque no dio detalles, dejó entrever que continúa en su búsqueda de nuevas opciones médicas.

PUBLICIDAD

“Aquí estoy”, expresó poco antes de que la llamaran por su apellido. “Ella es mi nueva amiga… Es mi turno”, agregó antes de cortar la transmisión.

Yolanda Andrade se estaría sometiendo a nuevos estudios médicos en Estados Unidos para tratar su aneurisma. Imagen Yolanda Andrade / Instagram

¿Qué le pasa a Yolanda Andrade?

Desde finales de noviembre, Yolanda Andrade se trasladó a Estados Unidos para realizarse nuevos estudios médicos luego de su recaída.

El 4 de diciembre, Julio César Chávez declaró que su amiga se encontraba en chequeos “de rutina”, mientras que Raquel Rocha, productora de ‘Montse & Joe’ aseguró que su viaje fue planeado y no repentino como se especuló.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023 y pese a que en junio pasado había tenido mejoría, según reveló ella misma y su hermana Marilé, en noviembre su situación empeoró, ya que un “tema de la cabeza” le ocasionó pérdida de voz y movilidad de cuerpo.

En su publicación de este martes 24 de diciembre, la revista TVNotas reportó que una supuesta amiga de Yolanda Andrade les reveló que “hay momentos en que parece que está mejorando pero recae pronto”.

Estaría buscando un neurocirujano

Ante este panorama la presentadora de 52 años habría ido en “busca de un neurocirujano” en Estados Unidos pese a que los pronósticos que le dan no son “tan alentadores”.

“Es un tema delicado. Ya le han dicho varios médicos que la operación no es nada sencilla”, aseguró la supuesta informante.