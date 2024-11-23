¿Se retira? Yolanda Andrade envía mensaje tras crisis de salud: "No podía ni hablar, ni caminar"

Video Yolanda Andrade llora y habla con dificultad al sufrir recaída de salud: video

Yolanda Andrade envió un mensaje a su público tras dejarse ver visiblemente afectada y con problemas del habla al salir de las grabaciones de su show de televisión, 'Montse y Joe'.

La tarde del 22 de noviembre informó que por "recomendación" de sus doctores y amigos retomará sus actividades cuando se recupere por completo.

"Querido público conocedor, ayer como siempre que grabamos, nuestro 'Montse y Joe' acompañada de tantos amigos tan queridos, me sentí un poco mal, de inmediato producción y servicios médicos, atendió mi asunto", explicó la presentadora, de 52 años.

La noche del 21 de noviembre la prensa la esperaba a las afueras de las instalaciones de TelevisaUnivision, sin embargo, Andrade se disculpó y se conmovió hasta las lágrimas por no poder atenderlos como siempre, pues no se sentía bien, lo que provocó que los reporteros le desearan buenos deseos, por lo cual también los mencionó en su mensaje.

"Disculpa a mi 'chacaleo', no podía ni hablar, ni caminar", explicó.

Finalmente, Yolanda dejó entrever que hará una pausa laboral hasta que se recupere.

"La recomendación de mis médicos, jefes y amigos es que me presente a trabajar cuando me sienta al cien. Gracias por su apoyo incondicional, mi agradecimiento por su amor y comprensión en esta situación. Televisa, Emilio, Bernardo, Poncho, Damián ¡gracias! Producción los amo. Ruth, Julio y a mi compañera conductora (Montserrat) gracias por tu apoyo incondicional", sentenció.

La salud de Yolanda Andrade se ha visto mermada desde 2023 cuando le diagnosticaron un aneurisma cerebral, el cual le ha provocado fuertes dolores en un ojo, así como problemas en el habla.