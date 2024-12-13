Reportan a Yolanda Andrade “muy grave”: estaría “en su peor momento”

Video Yolanda Andrade habla de su salud y de lo que le sucedió a su “cerebro”: busca atención médica

Yolanda Andrade estaría “muy grave” y “en su peor momento” luego de la recaída de salud que sufrió a finales de noviembre tras presentar un problema en su “cerebro”, que afectó su habla y su capacidad motriz.

Según reportes del presentador argentino Javier Ceriani, Yolanda Andrade se encontraría desde hace unas semanas atendiéndose en el Cedars Sinai Medical Center, en Beverly Hills, ya que estaría perdiendo la voz.

PUBLICIDAD

“Yolanda Andrade está en su peor momento”, anunció el 12 de diciembre en su canal de YouTube.

“Yolanda está perdiendo la voz. Está muy grave. Está en Beverly Hills. Yolanda se está atendiendo en el Hospital Sinai, que es en uno de los mejores hospitales en Los Ángeles”, insistió.

Sin dar más detalles sobre el supuesto grave estado de salud de la presentadora de 52 años, el argentino declaró que pudo saber que su colega se encuentra “de buen ánimo”.

“Está tratando, a pesar de todo, estar con buen ánimo. Se le ve caminando por las tiendas de Beverly Hills, tratando de sobrevivir”, sentenció.

Hasta el momento, ni Yolanda Andrade ni ningún integrante de su familia ha hecho declaraciones sobre el estado de salud de la intérprete, quien hace unos días no podía ni hablar ni caminar bien.

Lo que se sabe de Yolanda Andrade

El 4 de diciembre, Julio César Chávez declaró que su amiga se encontraba en chequeos “de rutina” y, aunque confesó que se le hacían extraños los problemas de salud de Yolanda, aseguró que ella “estaba bien”.

“Mira, es un chequeo nada más de rutina de parte de ella. Porque realmente no le hallan qué es lo que tiene”, declaró a ‘Venga la Alegría’.

“O sea, está muy raro eso. Que es brujería, que no es brujería, que es una bacteria… o sea, pero está bien, gracias a Dios”, insistió.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en mayo de 2023. Sin embargo, fue hasta junio de 2024 que su hermana anunció que por fin los médicos habían descubierto qué tenía, por lo que ya estaba recibiendo el medicamento adecuado.

PUBLICIDAD

Luego de su repentina recaída de salud el 21 de noviembre, la presentadora contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que presentaba un tema en “su cerebro” que atendería en Estados Unidos.

"Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz", dijo el 2 de diciembre.