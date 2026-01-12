Yeison Jiménez Lanzan advertencia sobre pareja de Yeison Jiménez tras trágica muerte del cantante en accidente aéreo Una amiga de Sonia Restrepo compartió una importante aclaración sobre los supuestos mensajes que circulan a nombre de quien fue la pareja del difunto cantante por más de 10 años.



En medio del duelo que vive la familia de Yeison Jiménez por su sorpresiva y trágica muerte, han hecho una advertencia con respecto a su viuda, Sonia Restrepo.

Este 11 de enero, Andrea Toro, amiga de la pareja del difunto cantante, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de aclaración.

“Agradecemos de antemano a los medios de comunicación y demás usuarios de redes sociales, no compartir, seguir, ni oficializar comunicados, publicaciones o perfiles en TikTok, Instagram y Facebook que Sonia Restrepo no ha realizado”, anotó.

“Su única cuenta oficial de Instagram es @sonia_rpo. Pedimos respeto y empatía en este momento tan difícil y doloroso para ella y sus hijos”, agregó.

Ella solicitó apoyo para que se reporte como falsa “toda publicación y perfil de cuentas diferentes a la antes mencionada”.

Amiga de Sonia Restrepo, pareja de Yeison Jiménez, hace aclaración. Imagen Andrea Toro/Instagram

Esta misiva llegó a horas de que en las plataformas digitales comenzaran a aparece un sinfín de cuentas a nombre de Restrepo, en las cuales se han difundido videos de Yeison con esta y sus hijos, así como textos de duelo y despedida que según ella habría escrito.

El supuesto mensaje de despedida de Sonia Restrepo a Yeison Jiménez

Este 10 de enero, a horas de que Yeison Jiménez perdiera la vida en un accidente aéreo, en el perfil de Instagram @sonia_rpooo se difundió un mensaje de despedida para el cantautor, el cual fue retomado por medios como El Heraldo de México.

“Amor mío, hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre”, se lee.

“Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme”, continúa.

“Tu ausencia duele de una forma que no se puede explicar con palabras, pero también me consuela saber que amé y fui amada de verdad. Fuiste y siempre serás una parte de mí, de mi historia, de mis recuerdos más hermosos”, prosigue.

“Prometo llevarte conmigo en cada paso que dé, en cada recuerdo, en cada latido. Descansa en paz, mi amor. Hasta que la vida nos permita volver a encontrarnos, seguirás viviendo en mi corazón. Te amaré por siempre”, concluye.

Este es el mensaje que apareció en una cuenta de Instagram que le atribuyen a Sonia Restrepo, pareja de Yeison Jiménez. Imagen sonia_rpooo/Instagram

Cabe destacar que, tomando en consideración lo dicho por Andrea Toro, este perfil de la plataforma digital no sería realmente de Sonia.

Si bien la página fue creada en octubre de 2021, Instagram detalla que se la ha cambiado el nombre 24 veces. Además, únicamente tiene 6 ‘posts’ y todos datan del 10 de enero, día del percance.

Rumores de que Yeison Jiménez tendría “una amante”

Después del incidente en el que falleció Yeison Jiménez comenzó a rumorarse que él supuestamente sostenía una relación amorosa con la modelo Camilia Galviz.

Al igual que sucede con Sonia Restrepo, a la actriz le apareció otra cuenta de Instagram, en la cual se publicaron imágenes de supuestas conversaciones entre ella y el artista.

Galviz, en un perfil que Jiménez sí seguía, ‘reposteó’ un desmentido del ‘influencer’ Jaime Cortés, quien asegura que las “supuestas historias” de ella serían ‘fake’ y los “chats e imágenes creadas con IA”.