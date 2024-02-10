Yailin reconoce que las peleas con Tekashi fueron por "inmadurez" y ¿depresión postparto?

Video Tekashi no ‘perdona’ a Yailin: ‘contraataca’ luego de que ella lo llamara “cuernero”

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine han dejado claro que siguen juntos, a pesar de los supuestos episodios de violencia por los que han atravesado y que los han llevado a pisar la cárcel; a la cantante en Miami en diciembre pasado, mientras que el rapero estuvo preso en República Dominicana en enero.

Sin embargo, desde hace un par de semanas se han dejado ver juntos y muy enamorados en redes, incluso, disfrutando con Cattleya.

La intérprete de 'Narcisista' habló como nunca antes sobre su relación con Tekashi y los planes que tienen como pareja. También, se refirió a su ex Anuel AA y dejó claro que ella no se niega a que visite a Cattleya.

Yailin y Tekashi ya piensan en boda e hijos

Jorgina Guillermo, nombre real de la cantante, confesó que ella y Daniel Hernández ya han hablado de lo que desean como pareja y como familia, pues les gustaría casarse y tener hijos.

" Estamos planeando eso. Yo quiero dos también… Una hembra y otro varón. De eso (la boda) hemos hablado sí, hemos buscado anillo", contó en entrevista con el locutor Brea Frank, la cual se estrenó en su canal de YouTube el 8 de febrero.

También reveló que están tomando terapia para fortalecer su relación, pues asegura que hay amor de por medio. Además, dejó claro que Cattleya siempre ha estado alejada de los escándalos.

" Sí, estamos tratando porque, cuando el amor está, se puede, ¿entiendes? Lo que tú te propongas, lo puedes hacer, lo puedes lograr y estamos en eso. Cometimos errores… Ya, normal, cosa de pareja, tóxicos, pero mi hija está bien, eso es importante. Nosotros le demostramos el amor que se merece, el respeto que se merece mi hija, normal, como una familia", señaló.

Tekashi con la familia de Yailin. Imagen Tekashi.Yailin/Instagram

Los problemas de Yailin y Tekashi por ¿depresión postparto?

La dominicana dejó entrever que agredió a 6ix9ine en Miami a consecuencia de la depresión postparto que aún padece.

"Eso pasó ya, yo todavía tengo el postparto, eso es algo que no se quita de la noche a la mañana, y fue algo de ira, cosas, inmadurez".

Compartió algunos síntomas por los que pasó: "Eso es algo que ni a tu peor enemigo se lo deseas, porque es algo fuerte. Si te sientes feliz te sientes más de la cuenta, si te sientes mal te sientes muy mal, y eso es algo muy feo".

Sin embargo, la cantante logró sobrellevar la depresión postparto pensando en Cattleya: "La tuve difícil, yo soy una persona fuerte y pensar que la vida sigue, pensar en tu hija, tu hija nunca te puede ver débil, tú siempre sé fuerte porque es lo que le estás enseñando a ella", externó en la entrevista.

También, desmintió lo que se dice sobre ella en los medios dominicanos, donde se afirma que está controlada por el rapero.

"Yo soy una mujer ya mayor de edad, porto cédula, yo sé qué es lo bueno y lo malo, a mí nadie me controla", aseveró.

Compartió que ella y Daniel han decidido llevar su relación con bajo perfil, para que la gente no hable.

Yailin no impide que Anuel se acerque a Cattleya

La dominicana fue clara al hablar de su expareja y señaló que no se opone a que conviva con su hija, pues tiene claro que es su padre.