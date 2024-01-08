Yailin y Tekashi reaparecen juntos en República Dominicana tras revelar su rompimiento

Video Yailin confirma que está soltera y arremete contra Tekashi: "¡Cuernero!"

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine reaparecieron juntos en República Dominicana a menos de una semana de haber dado a conocer su presunta ruptura.

Fue el pasado 3 de enero cuando la cantante, mediante sus historias de Instagram, se dijo “soltera”, a lo que el rapero reaccionó, en su propio perfil de la plataforma, afirmando que “al fin” iba a “encontrar de nuevo la paz”.

PUBLICIDAD

Dicha situación se tornó rápidamente en dimes y diretes por parte de ambos, ya que mientras él publicó clips en los que mostraba las aparentes discusiones que llegaron a sostener, ella lo expuso por su supuesta actitud.

“Pero si estoy tan loca: ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir?”, es parte de lo que Yailin escribió en un mensaje.

Yailin y Tekashi de nuevo juntos

A días de protagonizar dicha controversia, este 7 de enero Yailin La Más Viral apareció en las calles de República Dominicana.

De acuerdo con el medio local Reconocidos.Net, ella grabó en el barrio ‘La 42’ el videoclip oficial de su más reciente tema, una colaboración con el artista urbano Mestizo is Back.

Por su parte, en la cuenta oficial de Instagram de Molusco TV se puntualizó que “Tekashi acompañó” a la también empresaria en esta filmación, y se difundieron imágenes que evidencian que él estaba ahí.

En una de las fotografías se puede apreciar al intérprete de ‘Gooba’ posando al lado de quien sería un fanático, esto dentro de un negocio.

Tekashi estaría en República Dominicana. Imagen Molusco TV News/Instagram

Las otras postales las tomaron de audiovisuales que fueron colgados en primer lugar por la ‘influencer’ ‘La Piry’, quien se encontraba presente en los ‘sets’, en sus ‘stories’.

En uno de esos materiales, se puede apreciar a 6ix9ine, que lleva cubierto la mayoría de su rostro con un pedazo de tela negra, en medio de la multitud.

Yailin y Tekashi se reunieron en República Dominicana tras su supuesta ruptura. Imagen José Enrique Rodríguez 'La Piry'/Instagram

Hasta el momento, la aparente expareja no se ha pronunciado al respecto de esta presunta reunión ni ha informado si es que retomaron su romance.

PUBLICIDAD

Tekashi habría llamado ‘basura’ a República Dominicana

Este 6 de enero, en locutor ‘Alofoke’ difundió en su Instagram un audio en el que supuestamente Tekashi se refirió negativamente del país caribeño en el que ahora mismo se encontraría.

“Yailin me dijo que no puedo volver a República Dominicana y yo le dije: ‘¿Quién cara… quiere ir a esa basura?’. Exacto, eso mismo dije”, cuenta presuntamente el rapero.