Yailín La más viral

Yailin y Tekashi reaparecen juntos en República Dominicana tras revelar su rompimiento

El rapero fue captado en el ‘set’ donde la cantante rodaba el videoclip de su nueva canción. Esto sucede a menos de una semana de que ellos anunciaran que ya no eran pareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Yailin confirma que está soltera y arremete contra Tekashi: "¡Cuernero!"

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine reaparecieron juntos en República Dominicana a menos de una semana de haber dado a conocer su presunta ruptura.

Fue el pasado 3 de enero cuando la cantante, mediante sus historias de Instagram, se dijo “soltera”, a lo que el rapero reaccionó, en su propio perfil de la plataforma, afirmando que “al fin” iba a “encontrar de nuevo la paz”.

PUBLICIDAD

Dicha situación se tornó rápidamente en dimes y diretes por parte de ambos, ya que mientras él publicó clips en los que mostraba las aparentes discusiones que llegaron a sostener, ella lo expuso por su supuesta actitud.

“Pero si estoy tan loca: ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir?”, es parte de lo que Yailin escribió en un mensaje.

Yailin y Tekashi de nuevo juntos

Más sobre Yailín La más viral

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez
1 mins

Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez

Univision Famosos
Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó
0:50

Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir
0:53

Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”
0:56

Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”
0:44

Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona
2 mins

Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona

Univision Famosos
Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora
0:45

Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos

A días de protagonizar dicha controversia, este 7 de enero Yailin La Más Viral apareció en las calles de República Dominicana.

De acuerdo con el medio local Reconocidos.Net, ella grabó en el barrio ‘La 42’ el videoclip oficial de su más reciente tema, una colaboración con el artista urbano Mestizo is Back.

Por su parte, en la cuenta oficial de Instagram de Molusco TV se puntualizó que “Tekashi acompañó” a la también empresaria en esta filmación, y se difundieron imágenes que evidencian que él estaba ahí.

En una de las fotografías se puede apreciar al intérprete de ‘Gooba’ posando al lado de quien sería un fanático, esto dentro de un negocio.

Tekashi estaría en República Dominicana.
Tekashi estaría en República Dominicana.
Imagen Molusco TV News/Instagram

Las otras postales las tomaron de audiovisuales que fueron colgados en primer lugar por la ‘influencer’ ‘La Piry’, quien se encontraba presente en los ‘sets’, en sus ‘stories’.

En uno de esos materiales, se puede apreciar a 6ix9ine, que lleva cubierto la mayoría de su rostro con un pedazo de tela negra, en medio de la multitud.

Yailin y Tekashi se reunieron en República Dominicana tras su supuesta ruptura.
Yailin y Tekashi se reunieron en República Dominicana tras su supuesta ruptura.
Imagen José Enrique Rodríguez 'La Piry'/Instagram

Hasta el momento, la aparente expareja no se ha pronunciado al respecto de esta presunta reunión ni ha informado si es que retomaron su romance.

PUBLICIDAD

Tekashi habría llamado ‘basura’ a República Dominicana

Este 6 de enero, en locutor ‘Alofoke’ difundió en su Instagram un audio en el que supuestamente Tekashi se refirió negativamente del país caribeño en el que ahora mismo se encontraría.

“Yailin me dijo que no puedo volver a República Dominicana y yo le dije: ‘¿Quién cara… quiere ir a esa basura?’. Exacto, eso mismo dije”, cuenta presuntamente el rapero.

En esa nación, Daniel Hernández, nombre real del compositor con orígenes mexicanos, tuvo problemas legales a mediados de octubre de 2023, ya que lo arrestaron tras ser acusado de agredir al equipo del productor Diamond La Mafia.

Relacionados:
Yailín La más viral Tekashi 6ix9ineParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD