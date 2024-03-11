Yailin La más Viral celebra el cumpleaños de Cattleya con Tekashi: Anuel no habría estado presente

Video Yailin tiene una sorpresiva noticia sobre su hija en pleno cumpleaños de la niña

Este fin de semana, Yailin La más Viral celebró el primer cumpleaños de su hija Cattleya, quien el próximo 13 de marzo cumplirá su primer año de vida.

La rapera dominicana publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes de la celebración, en la cual predominaron enormes globos en color rosa y una decoración en tonos pasteles en medio de un enorme jardín.

“Feliz cumpleaños mi hermosa flor, mi regalo de Dios, tu felicidad es la de nosotros. TE AMAMOS”, escribió la noche del pasado 10 de marzo.

Durante la celebración, Yailin La más Viral estuvo acompañada de Tekashi 6ix9ine, su pareja sentimental y quien, a la vez, se ha convertido en una figura paterna para Cattleya.

Así fue la fiesta que Yailin La más Viral y Tekashi 6ix9ine prepararon para Cattleya. Imagen Yailin La más Viral / Instagram



De acuerdo con las fotografías que compartió Yailin La más Viral, el gran ausente en la celebración de Cattleya habría sido Anuel AA, de quien la rapera dominicana se encuentra separada desde hace poco más de un año.

Cattleya es el vivo retrato de su papá

Además de las fotografías del enorme festejo que preparó para su única hija , la intérprete de ‘Mía’ evidenció el parecido físico que Cattleya tiene con Anuel.

Los ojos, la forma de la cara y hasta la sonrisa son algunas de las facciones que la pequeña heredó del intérprete. Incluso, varios de los internautas señalaron en redes sociales que la pequeña parecía ser su vivo retrato.

Tekashi 6ix9ine se ha convertido en una figura importante en la vida de Cattleya. Imagen Yailin La más Viral / Instagram

El nacimiento de Cattleya en medio de la ruptura de sus padres

Jorgina Guillermo, nombre real de Yailin La más Viral, se convirtió en mamá el 13 de marzo de 2023.

La noticia de su debut en la maternidad fue dada a conocer por ella misma en sus redes sociales, donde no solo publicó la primera fotografía de su bebé, sino que también reveló que el puertorriqueño había estado a su lado durante el parto.

Un mes después del nacimiento de Cattleya, Anuel AA y Yailin La más Viral dieron pistas de una ruptura, la cual fue confirmada días después por el intérprete de ‘Mejor que yo’.