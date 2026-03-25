Yailin la Mas Viral Yailin pasa la noche en prisión: sus abogados revelan que ya hay un presunto culpable El equipo de abogados de Yailin La Más Viral asegura que uno de los acompañantes de la cantante confesó su culpabilidad. Nuevos detalles del caso.



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Video Yailin La Más Viral es arrestada en medio de operativo: las imágenes del momento

Yailin La Más Viral pasó la noche en prisión preventiva, tras haber sido interrogada durante cuatro horas por la fiscalía, luego de su arresto la mañana del 24 de marzo por presunta portación ilegal de armas. Sin embargo, su equipo de abogados asevera que quieren implicarla a pesar de su inocencia.

"Aquí sencillamente se está atacando a una figura donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar, que saben quien es responsable del hecho que le quieren endilgar", explicó uno de sus representantes legales a la prensa, reportó Noticias Telemicro.

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Otro de sus abogados señaló que uno de los acompañantes de la cantante confesó ser el propietario de las armas.

"Uno de ellos de los que estaban ahí, que también fue apresado, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que le pertenecían a él y que las puso ahí sin el consentimiento de ella".

¿Por qué arrestaron a Yailin La Más Viral?

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, fue detenida la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales.

Según reportes oficiales, Yailin fue interceptada mientras viajaba en su auto Lamborghini junto a dos hombres y dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas de fuego, una pistola Glock 19 con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como también una marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación.