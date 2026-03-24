Yailin la Mas Viral

Arrestan a Yailin La Más Viral durante operativo: de esto acusan a la cantante

La cantante fue arrestada este 24 de marzo en las calles de República Dominicana cuando transitaba a bordo de su automóvil. De esto acusan las autoridades a Yailin La Más Viral.

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Por:Elizabeth González
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Yailin La Más Viral fue arrestada la mañana del 24 de marzo en República Dominicana. La cantante transitaba por las calles de Santo Domingo Este cuando, durante un operativo, le fueron halladas dos armas de fuego en el interior de su vehículo.

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La Policía Nacional informó, a través de un comunicado, que la detención de la cantante se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM la interceptaron a bordo de un vehículo marca Lamborghini, verde.

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“Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento”, declararon y señalaron que Yailin La Más Viral fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

“La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana”, resaltaron las autoridades dominicanas.

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