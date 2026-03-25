Yailin la Mas Viral Yailin podría pasar varios años en prisión: ella estaría “llorando” y muy “afectada” La cantante no la estaría pasando nada bien en el Centro Penitenciario de San Luis luego de ser arrestada por presunta portación ilegal de armas durante un operativo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Yailin La Más Viral es arrestada en medio de operativo: las imágenes del momento

Yailin La Más Viral podría pasar varios años en prisión si las autoridades dominicanas la encontraran responsable del delito de posesión ileal de armas.

Según reportes de Moisés Salce, corresponsal de El Gordo y La Flaca, la situación legal de la cantante se estaría “complicando”, ya que en República Dominicana, este delito es sancionado con cárcel o con multas.

PUBLICIDAD

“La ley en República Dominicana establece que la Fiscalía tiene 48 horas para formalizar los cargos contra la cantante y todo parece indicar que la situación se pudiera complicar, pues la posesión ilegal de armas de fuego es considerada un delito penal sancionado con varios años de cárcel o multas económicas, dependiendo el tipo de arma y las circunstancias en que fueron ocupadas”, expresó el 25 de marzo.

“Algunos escenarios que expertos legales vislumbran de lo que pudiera ocurrir con Yailin La Más Viral es que, en el peor de los casos, pudiera enfrentar entre tres años a cinco años de cárcel”, dijo y dio a conocer que el plazo para que la Fiscalía tome una decisión sobre el caso de la intérprete vence el 26 de marzo al mediodía.

¿Cómo está Yailin tras arresto?

De acuerdo con Salce, Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, estaría muy afectada tras su arresto, al punto en que se la habría pasado “llorando” en las últimas horas.

“Tengo información precisa de que Yailin se encuentra muy mal. Ha estado llorando porque ella entiende que ha sido injusto todo el trato y todo lo que tiene que ver con este caso y ella como artista”, señaló.

Por último, el reportero de El Gordo y La Flaca indicó, al igual que el medio local ‘De Último Minuto’, que existe un fuerte rumor de que “el Ministerio Público pudiera presentar el pago de una garantía económica e impedimento de salida” como una medida cautelar contra Yailin.

“Están en las investigaciones, prueba de balística, para determinar si las armas han tenido que ver con algún delito o alguna muerte. Esto agravaría muchísimo más el caso de Yailin. Pero lo que aquí se ha especulado, es que no han querido, según los abogados, recibir el testimonio de una de las personas que andaba con Yailin, que se responsabiliza y dice que él es el dueño de estas armas”, sentenció.

PUBLICIDAD

¿Por qué arrestaron a Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral fue detenida la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales, luego de que sus vecinos denunciaran “contaminación sónica”.

“El vehículo de Yailin estaba estacionado con contaminación sónica. Al parecer, vecinos del lugar alertaron sobre la situación. Nuestros agentes acuden ahí y cumpliendo los protocolos, realizaron una inspección y encontraron las dos armas cuya procedencia no ha sido demostrada que sea legal hasta el momento”, dijo el coronel Diego Pesqueira, vocero de la policía de República Dominicana a ¡Siéntese Quien Pueda! el 25 de marzo.