Yailin la Mas Viral Yailin La Más Viral sale de prisión y da sus primeras declaraciones: ¿cómo se siente? La cantante habló ante las cámaras de El Gordo y La Flaca tras dejar el Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional San Luis, en Santo Domingo. Ella estuvo encerrada durante tres días luego de que encontraran armas de fuego en su auto.



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Video Yailin La Más Viral es arrestada en medio de operativo: las imágenes del momento

Yailin La Más Viral finalmente salió de prisión la tarde de este viernes 27 de marzo, tras permanecer encerrada tres días.

La cantante dejó la cárcel a horas de que el juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo, en República Dominicana, le dictara libertad condicional, este jueves 26.

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El magistrado determinó que ella debía pagar una fianza de 8.400 dólares, de acuerdo con lo reportado por Los Angeles Times.

Yailin rompe el silencio tras salir de prisión

A su salida del Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional San Luis, Yailin La Más Viral brindó sus primeras declaraciones.

“Yo estoy bien, yo estoy bien, me siento bien”, dijo, desde el interior de un automóvil, ante las cámaras de El Gordo y La Flaca.

La intérprete de ‘Chapa’ detalló que se dirigía a su casa, recalcó que se siente “bien” y agradeció por las bendiciones que le dedicaron los miembros de la prensa.

¿Por qué detuvieron a Yailin La Más Viral?

Fue el pasado 24 de marzo cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a Yailin La Más Viral mientras se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, de acuerdo con Diario Libre.

El medio afirma que el Ministerio Público destapó detalles del arresto. El expediente indica que, durante el operativo, los oficiales registraron el vehículo de la artista, un Lamborghini Urus, verde, año 2022, y encontraron dos armas de fuego.

Así, ella fue detenida por porte de arma ilegal, según las autoridades. Los artefactos se localizaban en el asiento trasero del coche.

La dependencia alega que la ex de Anuel AA no presentó documentos que justificaran el porte o tenencia de esas pistolas.

Provisionalmente, el caso fue calificado como una violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Por su parte, la defensa de Yailin sostuvo que no existe una vinculación directa entre su clienta y las armas localizadas.