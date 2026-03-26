Yailin la Mas Viral

Yailin La Más Viral obtiene la libertad condicional: esto debe pagar de fianza para salir de prisión

El juez a cargo del caso en contra de la dominicana determinó que ella podrá salir de la cárcel después de cubrir el monto impuesto. Ella fue detenida después de que encontraran armas de fuego en su auto.

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Por:Dayana Alvino
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Video Yailin La Más Viral es arrestada en medio de operativo: las imágenes del momento

Un tribunal de la República Dominicana dictó libertad condicional para Yailin La Más Viral la tarde de este jueves 26 de marzo.

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La determinación llegó dos días después de que fuera detenida en su país natal después de que agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación encontraran dos armas de fuego en el vehículo de la artista.

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De acuerdo con lo informado por Los Angeles Times, el juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo determinó que, para salir de prisión, la cantante deberá pagar una fianza equivalente a 8.400 dólares.

En El Gordo y La Flaca se indicó que, tras cubrir dicha cantidad y quedar libre, ella deberá presentarse periódicamente en el tribunal mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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