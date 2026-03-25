Yailin la Mas Viral Yailin La Más Viral arrestada: tendría prohibido salir de República Dominicana y le solicitarían garantía económica La cantante pasó la noche en prisión preventiva tras haber sido arrestada por presunta portación ilegal de armas durante la mañana del 24 de marzo.



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Video Yailin La Más Viral es arrestada en medio de operativo: las imágenes del momento

Yailin La Más Viral tendría prohibido salir de República Dominicana tras haber sido arrestada por presunta portación ilegal de armas.

Una fuente habría revelado al medio local ‘De Último Minuto’ que el Ministerio Público “solicitará medidas de coerción consistente en garantía económica e impedimento de salida del país”. Sin embargo, no se dieron más detalles.

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Los abogados de Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la rapera, no hicieron comentarios inmediatos sobre el tema, pero momentos antes explicaron que, aunque el Ministerio Público ya sabe “quién es el responsable” de la portación de armas, insisten en implicar a la cantante.

"Uno de ellos de los que estaban ahí, que también fue apresado, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que le pertenecían a él y que las puso ahí sin el consentimiento de ella”, dijo otro de los abogados de Yailin a la prensa, reportó Noticias Telemicro.

Yailin La Más Viral se encuentra a la espera de comparecer ante un tribunal y bajo custodia judicial mientras se formalizan los cargos en su contrs, según reportes, del 25 de marzo, de N+Univision.

¿Por qué arrestaron a Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral fue detenida la mañana del 24 de marzo en Santo Domingo, durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales.

Según reportes oficiales, Yailin fue interceptada mientras viajaba en su auto Lamborghini junto a dos hombres y dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas de fuego: una pistola Glock 19 con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como también una marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.