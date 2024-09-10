Famosos

Golpean a papá de actriz de Vecinos en plena calle: lo que se sabe

La actriz Yael Duval rompió el silencio sobre las agresiones que sufrió su padre en las calles de la Ciudad de México. El hombre de 73 años iba acompañado de sus dos nietos.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video En video: actriz de ‘Vecinos’ es golpeada presuntamente por su ex durante embarazo

Este martes 10 de septiembre por la tarde, el periodista Carlos Jiménez reportó que el padre de Yael Duval, actriz de la serie Vecinos, fue brutalmente golpeado mientras transitaba por las calles de la ciudad de México.

A través de X, el periodista Carlos Jiménez, reportó la agresión contra el hombre de 73 años, quien iba acompañado de sus dos nietos cuando fue atacado.

“Repartidor golpea al papá de Yael Duval en el Parque de los Venados. Así quedó regada la sangre del señor José y así acabó él”, señaló en sus redes.

El reportero, popular en México por sus informes relacionados con el crimen organizado, acompañó su publicación de un video donde aparece el padre de la actriz siendo atendido.

“Un repartidor lo golpeó en el rostro, al parecer iba a robarle”, señaló, puntualizando que las autoridades de la Ciudad de México lograron detener a uno de los dos agresores.

Actriz de Vecinos rompe el silencio

Tras darse a conocer la brutal golpiza de su padre, Yael Duval platicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre lo sucedido la noche del 9 de septiembre.

“El día de ayer mi papá fue agredido frente al Parque de los Venados. Él iba con mis hijos menores, uno de cada mano. Mi papá es una persona de 73 años (...) es una persona con complicaciones de salud”, relató.

“Es una persona de complexión delgada y qué te digo, un tipo se le cerró en una bicicleta, no sabemos si venía en estupefacientes, le dijo todas las groserías habidas y por haber, lo amenazó que lo soltara, no sabemos si se refería al niño, si quería asaltarlo, mi papá fue a agarrar a los niños y hacerse para atrás, pero recibió el impacto”, puntualizó.

Aunque la actriz de Vecinos aseguró que las autoridades mexicanas ya se encuentran investigando el caso, reveló que su padre presenta severos golpes, entre ellos, fractura de nariz.

“Fuimos al médico legista, estuvimos en el hospital (...) cuenta con fractura de la nariz. Estamos cuidándolo en casa, yo seguiré con todos los trámites legales por él. La verdad estoy entre que sea algo personal, dirigido a mi persona o que como sociedad estamos tan fregados que un tipo de 29 años y bastante fornido puede llegar a golpear a una persona de la tercera edad que se encuentra con dos menores”.

“Me salí descalza, pero cuando llegué ya había una patrulla, porque mi hija logró gritar lo suficiente. La gente rodeó al violentador de mi papá y por eso no se pudo escapar”, sentenció.

Según el reporte del periodista Carlos Jiménez, dos hombres fueron los agresores del papá de Yael Duval. Aunque uno está detenido, el otro habría logrado escapar.

Esta no es la primera vez que Yael Duval es víctima de un violento ataque. Su casa fue baleada el 3 de mayo tras haber denunciado públicamente las amenazas de muerte de su expareja, quien en 2018 la golpeó estando embarazada.

El 31 de mayo, Yael Duval dio a conocer que su expareja había sido detenido y trasladado al Reclusorio Oriente. Sin embargo, sigue esperando la primera audiencia sobre el caso.

Video Actriz de Vecinos revela las “graves” secuelas de su bebé tras golpiza de su ex estando embarazada
