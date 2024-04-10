Actriz de ‘Vecinos’ acusa que su bebé se “intoxicó” en su vientre tras golpiza de su ex

Yael Duval, actriz conocida por su participación en la serie Vecinos, enfrentó difíciles momentos durante su embarazo en 2018. Según relató, fue víctima de presuntos golpes por parte de su expareja, lo que tuvo consecuencias graves para su bebé por nacer. Los golpes fisuraron su hígado, provocando que el bebé naciera con niveles elevados de bilirrubina.

“Tengo a mis dos pequeños. Cuando nació mi segundo hijo, que fue el 31 de octubre de 2018, un mes después de la golpiza que me proporcionó el 23 de septiembre del 2018, él salió con la bilirrubina disparada… Por los golpes tuve una fisura en mi hígado, lo cual hizo que se intoxicara completamente mi bebé”, contó en el programa ‘Chismorreo’ este 10 de abril.

“Estuvo en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), estuvo muy grave. No lo podía ver, no lo podía alimentar. Fueron tiempos que no me permitieron ni siquiera proceder legalmente. Tuve que recuperarme y ver por el bienestar de mis pequeños que era y son para mí lo primordial”, continuó.

Yael Duval denunció golpes de su ex: fue vinculado a proceso, pero sigue libre

Yael Duval ha presentado varias denuncias contra Anuar Narchi, su expareja. Sin embargo, cree que estas denuncias estarían en espera debido a las implicaciones económicas que rodean el caso. A pesar de la gravedad de la situación, la perspectiva de género no ha sido considerada adecuadamente en el proceso legal, algo que Yael encuentra desconcertante, dado que ella misma es mujer y sufrió agresiones mientras estaba embarazada.

“No entiendo (por qué sigue libre si tiene 14 carpetas de investigación). Es una persona que tiene muchísimos alcances económicos y desgraciadamente estamos rodeados de corrupción. Las tres carpetas que interpuse fueron por violencia intrafamiliar y una más por lesiones de segundo grado a mi menor hija, que también es suya”, dijo.

"Fue vinculado a proceso. En dos ocasiones le otorgaron la suspensión condicionada a proceso (…) No tomaron en cuenta perspectiva de género, lo cual no lo entiendo porque soy mujer… he sido agredida embarazada, mi hija es mujer, mi mamá es mujer y es una señora de la tercera edad, entonces, creo, que la perspectiva de género es obvia”, continuó.

Aunque la Fiscalía ha brindado apoyo y su domicilio está bajo resguardo de elementos de seguridad en la Ciudad de México, la actriz sigue preocupada por su seguridad y la de su familia.

“Tiene 14 carpetas que no son mías, son de otras personas que han sufrido agresiones por parte de este señor (…) Se ha presentado en varias ocasiones aquí a mi casa a amenazarme e incluso, a rayarme mi puerta con amenazas y palabras altisonantes y promesas de muerte. He sido amenazada en varias ocasiones por vía telefónica, mensaje e incluso por terceras personas. Él jura que va a terminar con mi vida. Que cuide a mis hijos y que cuide a mis papás. Él insiste en que quite la carpeta”, enfatizó.

Por último, la actriz que se dio a conocer por representar a México en un certamen de belleza en 2010, denunció que ha sido “víctima de abogados que se han vendido, así como ministerios públicos”.

Además, declaró que pese a que su expareja “ya fue vinculado a proceso. Él solicitó un nuevo amparo después de tres que le fueron negados” y, aunque no se lo dieron, “solicitó una revisión de amparo y esto le da de tres a seis meses todavía (en libertad)”.