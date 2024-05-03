Reportan disparos en casa de actriz de Vecinos: había denunciado amenazas de su ex

Video En video: actriz de ‘Vecinos’ es golpeada presuntamente por su ex durante embarazo

El viernes 3 de mayo por la tarde, el periodista Carlos Jiménez reportó disparos presuntamente en la casa de Yael Duval, actriz de la serie Vecinos, quien previamente había denunciado amenazas de muerte.

A través de X, el reportero difundió un video sobre el presunto ataque en contra de la intérprete. En las imágenes se observa a dos hombres lanzar disparos hacia el interior de una vivienda.

El copiloto, aparentemente, es quien saca un arma de fuego y la utiliza poco después de que una mujer ingresa al inmueble. Carlos Jiménez sugiere que los disparos iban dirigidos a Yael Duval.

“La próxima te carga la ching***”. Tirotean casa de Yael Duval. Hace 1 mes reveló cómo era golpeada y amenazada por su exesposo. Pidió ayuda a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero la abandonaron. Ahora 2 tipos dispararon así a su casa y le advirtieron: “la próxima te carga”, relató en X.

Yael Duval denuncia amenazas de su expareja

El 10 de abril, Yael Duval hizo pública su denuncia contra su expareja. La actriz de Vecinos relató en el show ‘De Primera Mano’ que en 2018 fue presuntamente golpeada por el padre de sus hijos mientras estaba embarazada. En la misma emisión resaltó que a pesar de que su expareja había sido vinculado a proceso por la supuesta agresión, éste seguía en libertad.

"Fue vinculado a proceso. En dos ocasiones le otorgaron la suspensión condicionada a proceso (…) “Tiene 14 carpetas que no son mías, son de otras personas que han sufrido agresiones por parte de este señor", contó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Se ha presentado en varias ocasiones aquí a mi casa a amenazarme e incluso, a rayarme mi puerta con amenazas y palabras altisonantes y promesas de muerte. He sido amenazada en varias ocasiones por vía telefónica, mensaje e incluso por terceras personas. Él jura que va a terminar con mi vida. Que cuide a mis hijos y que cuide a mis papás. Él insiste en que quite la carpeta”, sentenció.