Actriz de Vecinos denuncia amenazas de su expareja: lo acusa de agredirla cuando estaba embarazada

Video En video: actriz de ‘Vecinos’ es golpeada presuntamente por su ex durante embarazo

Yael Duval, actriz de 'Vecinos', denunció públicamente que su expareja y padre de sus hijos, Anuar Narchi Monroy, continúa en libertad a pesar de las acciones legales que interpuso en su contra por presuntamente agredirla físicamente durante su matrimonio, incluso cuando estaba embarazada.

Actriz de Vecinos denuncia amenazas de su ex

El reportero de nota roja Carlos Jiménez informó en redes que pese a la denuncia de la actriz, su caso sigue impune.

“A Yael Duval la golpearon estando embarazada, así la vejaron, la violentaron, la insultaron. El responsable: su pareja Anuar Narchi. Ella lo dejó y lo denunció en la Fiscalía, pero él sigue libre, impune y ahora amenazándola”, se lee en la publicación con fecha del 9 de abril..

El reportero también difundió un video en el que se aprecia la agresión de la que fue víctima la actriz cuando tenía ocho mess de embarazo.

Carlos Jiménez señaló que tras la denuncia de Yael, su exesposo la habría seguido amedrentándola, afirmando que “se atuviera a las consecuencias”.

La actriz también denunció que en 2020 ella y su madre abrían sido atacadas por Anuar Narchi Monro.

“Me golpeó cuando tenía ocho meses de embarazo y luego nos atacó a mí y a mi mamá, entonces entendí que es una persona a la que no quería tener como pareja. Tenemos dos hijos en común, y la relación que lleva con ellos es aparte, por eso le otorgué el derecho a que los viera, pero en una ocasión me regresó a mi hija con quemaduras de segundo grado”, reveló a TVyNovelas en 2021.

Aunque Anuar Narchi fue detenido por esa agresión, quedó en libertad y ahora suma 14 carpetas de investigación en su contra, las cuales fueron interpuestas por la actriz y por otras presuntas víctimas.

¿Quién es Yael Duval, la actriz de Vecinos?

Yael Duval es una actriz y modelo franco-mexicana. Se dio a conocer al participar en el certamen Nuestra Belleza, donde representó a México en 2010.

Su primer trabajo como actriz fue en la serie ‘Vecinos’, donde dio vida a ‘Alondra’, una empleada doméstica.

Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento, Yael Duval se graduó como física-matemática y también es empresaria.