William Levy manda desconcertante mensaje a sus hijos tras supuesto reencuentro con Samadhi Zendejas

Video ¿Samadhi Zendejas y William Levy juntos en Europa tras escándalo? Esto los delataría

William Levy publicó un sorpresivo mensaje en Instagram a horas de la noche de este sábado 29 de junio dedicado a sus hijos Christopher (18 años) y Kailey (14).

El mensaje se suscita luego de que el pasado 17 de junio se especuló que el actor supuestamente se reencontró con Samadhi Zendejas en Grecia.

La actriz mexicana ha sido señalada como la presunta 'tercera en discordia' entre el artista y su ahora ex Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos.

El sorpresivo mensaje de William Levy a sus hijos

Sin que pública y aparentemente se conociera el motivo de su mensaje, William Levy dedicó unas palabras a sus hijos despertando dudas al respecto.

"Creo que ya a estas alturas saben que papi siempre está ahí", escribió sin especificar la razón de su explicación.

" No importa la hora ni la distancia. Ahí siempre para ustedes respaldándolos y cuidándolos", continuó, "ni la distancia ni la hora se interponen en mi trabajo como padre".

"'Love you' (los amo), papi y 'princess' (princesa). Mis ganas de verlos triunfar y salir adelante son las que me llenan de fuerzas día a día", les dijo.

" Esas sí son ganas de las buenas. Aquí siempre para ustedes", finalizó.

Este es el mensaje que William Levy publicó de manera sorpresiva para sus hijos. Imagen William Levy/Instagram



Ni Kailey ni Cristopher reaccionaron públicamente de manera inmediata tras el mensaje de su famoso padre.

En las cuentas de Instagram de los chicos no se dejó ver alguna aparente evidencia de que alguno de ellos estuviera atravesando por alguna circunstancia adversa.

Actualmente, William Levy se encuentra en España grabando un próximo proyecto. A las pocas semanas que él llegó allá, también viajó Samadi Zendejas. Estuvo algunos días en Madrid, aunque no existió públicamente alguna evidencia clara de que haya estado junto con el cubano.

Después, ella emprendió un viaje hacia Grecia junto a su madre, según ha documentado en Instagram. Sin embargo, se especuló que en algún momento William Levy supuestamente la acompañó en esa travesía.

¿Indirecta para Elizabeth Gutiérrez?

Por la mañana del sábado 29 de junio, Elizabeth Gutiérrez colgó un mensaje en Instagram acompañado de algunos retratos con su rostro.

"A la vida, sonrisas y ganas", escribió la también presentadora.

Elizabeth Gutiérrez inició el sábado 29 de junio con este mensaje. Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram



Llamó la atención que en la parte final del mensaje a sus hijos, William Levy también utilizó la palabra "ganas", aunque para algunos pareció que la usó para lanzar una supuesta indirecta a la madre de sus retoños.

"Mis ganas de verlos triunfar y salir adelante son las que me llenan de fuerzas día a día. Esas sí son ganas de las buenas", especificó.

William Levy utilizó la palabra "ganas" en su mensaje, la misma que usó Elizabeth Gutiérrez en la publicación que hizo horas antes. Imagen William Levy/Instagram y Elizabeth Gutiérrez/Instagram



Elizabeth Gutiérrez no reaccionó de manera inmediata al mensaje del cubano. De hecho, la expareja ya no se sigue en Instagram.

El pasado 9 de abril, la actriz de origen mexicano confirmó a Hola! USA que estaba separada de William Levy tras dos décadas de estar juntos entre altas y bajas en su relación.

Por años, el artista ha arrastrado con un historial de supuestas infidelidades con algunas actrices con las que ha trabajado.

El escándalo más reciente ocurrió en mayo de 2023 cuando fue visto en la Ciudad de México saliendo a cenar con Samadhi Zendejas, con quien se le ha vinculado sentimentalmente.