Ventilan con quién se fue Samadhi Zendejas a Grecia, ¿está con William Levy?

Video ¿Samadhi Zendejas y William Levy juntos en Europa tras escándalo? Esto los delataría

Samadhi Zendejas y William Levy continúan siendo centro de atención, tras haber sido relacionados sentimentalmente en 2023.

Recientemente el actor se mudó temporalmente a España para grabar una película y una serie de ViX. Sin embargo, pocos días después la actriz viajó a Madrid y nuevamente comenzaron las especulaciones.

Desde hace unos días Samadhi se encuentra vacacionando en Grecia y reveló que no está sola, ¿William Levy la acompaña?

¿Con quién está Samadhi Zendejas en Grecia?

La mexicana, de 29 años, primero ventiló que su hermano menor Adriano era su acompañante. Sin embargo, poco después revelaron que una tercera persona estaba con ellos.

Se trata de su madre, la señora Claudia Adriano. Su hijo publicó una fotografía familiar en la que aparecen los tres gozando del cálido clima de la isla Mykonos.

Samadhi Zendejas y su familia en Mykonos, Grecia. Imagen Adriano Zendejas/Instagram, Samadhi Zendejas/Instagram

¿En dónde está William Levy?

Por su parte, el 16 de junio el actor compartió un video de un atardecer con vista al océano, por lo que comenzaron nuevamente las especulaciones de si estarían juntos.

William Levy en España. Imagen William Levy/Instagram

Pero el misterio sobre su ubicación quedó revelado. Actualmente William se encuentra en Tenerife, España filmando la película 'Bajo Un Volcán', en donde su pareja protagónica es la actriz española Maggie Civantos, quien es conocida por la serie 'Vis a Vis', entre otras producciones españolas.