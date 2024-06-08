William Levy ya está en España: se deja ver muy sonriente y acompañado

Video Casa de 500 mil dólares: ¿William Levy cederá a lo que estaría exigiendo ‘Ely’ Gutiérrez de manutención?

William Levy dejó Miami temporalmente para establecerse en España por unos meses, país donde filmará la película 'Bajo un volcán' y la serie 'Arcadia', ambas bajo la coproducción de ViX.

La noche del 7 de junio el actor cubano asistió a una exclusiva fiesta en Madrid organizada por el reconocido arquitecto Joaquín Torres, a la que asistieron conocidas personalidades de la socialité y el mundo de los espectáculos.

PUBLICIDAD

En las fotos que circulan en redes sociales y medios españoles como la revista ¡Hola! y Vanitatis, se precia que William estuvo muy divertido y posó con estrellas de la televisión como la presentadora Belén Esteban (izquierda) y la periodista Pilar Vidal (derecha).

William Levy de fiesta en Madrid. Imagen Instagram

La fiesta se llevó a cabo en la lujosa mansión del arquitecto y los invitados se divirtieron alrededor de la piscina, disfrutaron de música en vivo y también de actos circenses.

La fiesta fue organizada en la mansión del arquitecto Joaquín Torres. Imagen Belén Esteban/Instagram

¿Elizabeth Gutiérrez regresó a la casa de William Levy?

El 4 de junio el periodista Álex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que la actriz regresaría a vivir a la casa del cubano mientras él estuviera en España, y cuando él volviera ella se mudaría nuevamente, esto como parte del presunto acuerdo de manutención que estarían negociando.

“Regresará al lugar donde, según un reporte policial, hizo las maletas luego de que William apareciera una noche con una pistola . Elizabeth querría unir a sus dos hijos, convenir con ellos y estaría pidiendo una manutención de 3 mil dólares para su hija menor y una casa de 500 mil dólares para vivir con su hija cuando regrese William”, dijo en el show.

Sin embargo, el 6 de junio la actriz desmintió las presuntas exigencias con breve mensaje en Instagram.

" ¡Qué mentira! ¡Qué pena que sigan aprovechándose para seguir inventando! Siempre seremos una familia… y veremos por el bien de la misma", escribió sin dar mayores detalles.