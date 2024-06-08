William Levy

William Levy ya está en España: se deja ver muy sonriente y acompañado

El actor se mudó temporalmente para la filmación de dos proyectos y medios españoles informaron que asistió a una exclusiva fiesta en Madrid. ¿Elizabeth Gutiérrez regresó a la casa familar en su ausencia?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Casa de 500 mil dólares: ¿William Levy cederá a lo que estaría exigiendo ‘Ely’ Gutiérrez de manutención?

William Levy dejó Miami temporalmente para establecerse en España por unos meses, país donde filmará la película 'Bajo un volcán' y la serie 'Arcadia', ambas bajo la coproducción de ViX.

La noche del 7 de junio el actor cubano asistió a una exclusiva fiesta en Madrid organizada por el reconocido arquitecto Joaquín Torres, a la que asistieron conocidas personalidades de la socialité y el mundo de los espectáculos.

PUBLICIDAD

En las fotos que circulan en redes sociales y medios españoles como la revista ¡Hola! y Vanitatis, se precia que William estuvo muy divertido y posó con estrellas de la televisión como la presentadora Belén Esteban (izquierda) y la periodista Pilar Vidal (derecha).

William Levy de fiesta en Madrid.
William Levy de fiesta en Madrid.
Imagen Instagram

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

La fiesta se llevó a cabo en la lujosa mansión del arquitecto y los invitados se divirtieron alrededor de la piscina, disfrutaron de música en vivo y también de actos circenses.

La fiesta fue organizada en la mansión del arquitecto Joaquín Torres.
La fiesta fue organizada en la mansión del arquitecto Joaquín Torres.
Imagen Belén Esteban/Instagram

¿Elizabeth Gutiérrez regresó a la casa de William Levy?

El 4 de junio el periodista Álex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que la actriz regresaría a vivir a la casa del cubano mientras él estuviera en España, y cuando él volviera ella se mudaría nuevamente, esto como parte del presunto acuerdo de manutención que estarían negociando.

“Regresará al lugar donde, según un reporte policial, hizo las maletas luego de que William apareciera una noche con una pistola . Elizabeth querría unir a sus dos hijos, convenir con ellos y estaría pidiendo una manutención de 3 mil dólares para su hija menor y una casa de 500 mil dólares para vivir con su hija cuando regrese William”, dijo en el show.

Sin embargo, el 6 de junio la actriz desmintió las presuntas exigencias con breve mensaje en Instagram.

" ¡Qué mentira! ¡Qué pena que sigan aprovechándose para seguir inventando! Siempre seremos una familia… y veremos por el bien de la misma", escribió sin dar mayores detalles.

Elizabeth Gutiérrez desmiente presuntas exigencias sobre el acuerdo de manutención.
Elizabeth Gutiérrez desmiente presuntas exigencias sobre el acuerdo de manutención.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram
Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezCelebridadesFamososTelenovelasNovelasEspaña

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD