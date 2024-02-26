William Levy y Elizabeth Gutiérrez avivan nuevos rumores de separación tras drástica decisión de ambos
Las alarmas alrededor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se encienden de nuevo. Hay quienes apuntan hacia una nueva crisis entre la pareja, luego de que aparentemente se habían reconciliado hacia finales del año pasado. Estas son las sospechas de que algo podría estar pasando.
¿Qué pasa entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez? Esa es la pregunta que muchos de sus fans se suelen hacer de manera constante ante las aparentes señales que los actores hacen a través de redes sociales.
El cubano y la mexicana llevan poco más de dos décadas como pareja, nunca se han casado y han tenido varias altas y bajas en su relación. Algunas de ellas se atribuyen a supuestas infidelidades por parte del actor.
Parecía que la más reciente y supuesta crisis entre ellos había sido presuntamente superada pues se les había visto de nuevo juntos desde el pasado Día de Acción de Gracias, pero se sospecha que ahora la situación podría haber cambiado.
William Levy y Elizabeth Gutiérrez: ¿siguen juntos?
Desde hace varios días algunos fans cuestionan si la famosa pareja, que tiene dos hijos (Cristhopher y Kailey), atraviesa de nueva cuenta alguna crisis.
Las sospechas se basan a partir de que ella dejó de publicar momentos junto a él, tal como lo había hecho hasta inicios de este año.
Además, hay quienes ya notaron algo que consideran aún más revelador: los actores de nueva cuenta han dejado de seguirse en Instagram.
Univision Famosos corroboró esto a horas de la noche de este domingo 25 de febrero y efectivamente Wiliam Levy ya no sigue a la madre de sus dos hijos ni ella a él.
No es la primera ocasión que deja de hacerlo. En noviembre de 2023 se verificó que el cubano no la seguía en Instagram. Por aquellas fechas, Gutiérrez sí lo tenía entre sus 'seguidos'.
Pero eso cambió cuando la mañana del miércoles 6 de diciembre se pudo constatar que William Levy comenzó a seguirla en esa red social. Sin embargo, parece que de nueva cuenta no quiere saber de ella, por lo menos no en Instagram.
No queda clara la fecha exacta en que dejó de hacerlo. El asunto es que en esta ocasión el 'unfollow' es mutuo ya que Elizabeth Gutierrez ahora tampoco lo sigue.
¿Qué ha dicho Elizabeth Guiérrez sobre su situación?
La semana pasada, la actriz mexicana estuvo como presentadora invitada de Despierta América en donde aseguró que está "en paz": "Disfrutando cada etapa de mi vida", dijo el pasado martes 20 de febrero.
Sobre lo que se dice sobre ella, William Levy y su familia, fue clara: "Nosotros cuatro somos los únicos que sabemos realmente lo que pasa".
"Aprendí hace mucho que no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, que solo se va dando, que cuando yo esté lista y quiera hablar voy hablar de cualquier tema", advirtió.
Durante su estadía en el matutino de Univision no confirmó ni desmintió los nuevos rumores de separación de William Levy.
En julio de 2023, el actor dijo en Instagram que estaba "solo" y sin "futuro", lo que se interpretó como el aparente anuncio de una presunta ruptura definitiva con la madre de sus hijos.
Pero luego viajaron juntos a España durante Acción de Gracias, ella le dijo que lo amaba en Instagram y se dejaron ver en Navidad, dando muestras de una aparente reconciliación tras el escándalo que William Levy protagonizó con Samadhi Zendejas, con quien se le vinculó sentimentalmente.