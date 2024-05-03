William Levy

William Levy presume a sus hijos sonrientes con él tras rumores de que Kailey le “tiene miedo”

El actor dejó claro que continúa conviviendo con sus retoños pese a las especulaciones que los rodean. Previamente, él ha desmentido que su hija tema estar a su lado luego del “empujón” que le dio en marzo pasado.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video William Levy estalla contra quienes dicen que su hija le tiene “miedo” tras ventilarse que la “empujó”

William Levy presumió estar cerca de sus hijos, Christopher y Kailey, luego de que surgieran rumores de que la adolescente le “tiene miedo”.

Dichas especulaciones surgieron después de que trascendiera que la joven de 14 años informó a policías, el pasado 2 de marzo, que su papá la “empujó” durante un altercado en su residencia familiar.

Aunque el actor ya respondió a todos aquellos que sugieren que su retoño teme que esté a su lado, presuntamente sigue inconforme con que lo juzguen.

Lo anterior fue revelado por Lucho Borrego, de ¡Siéntese Quien Pueda!, que pudo conversar con Levy en privado acerca de la situación.

“‘El que mi hija tenga miedo supuestamente de compartir conmigo, pero una semana después de los hechos yo estoy con ella, y eso ha salido en los medios de comunicación, ¿suena lógico?’”, dijo, según el periodista.

William Levy muestra que está cerca de sus hijos

En medio de este señalamiento, y otros relacionados con su separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy demostró que sigue apoyando y conviviendo con sus hijos.

Este 2 de mayo, él publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecen muy sonrientes Christopher y Kailey.

La instantánea se capturó después de que su primogénito resultara ganador, junto con su equipo de béisbol, en las finales distritales.

“Mis dos campeones”, escribió el cubano encima de la imagen, en la que el deportista sostiene el galardón que le fue entregado.

Además de esa postal, él subió otra en la que únicamente sale Christopher, a quien dedicó unas palabras: “¡Estoy tan orgulloso de ti, campeón!”.

William Levy mostró que está cerca de sus hijos, Christopher y Kailey.
William Levy mostró que está cerca de sus hijos, Christopher y Kailey.
Imagen William Levy/Instagram

Estos retratos asimismo echarían por la borda las acusaciones que Gutiérrez realizó ante los uniformados hace dos meses, cuando ellos acudieron a su casa para apoyarlos en un enfrentamiento.

Los oficiales le recomendaron a la actriz que mantuviera informado al cubano sobre el paradero de Kailey, ante lo que ella no se quedó callada.

“Lo vemos dos veces por semana en el juego de béisbol, y él ni siquiera mira a su hija, ni siquiera habla con ella, ni siquiera le textea para preguntarle ‘¿has comido?, ‘¿estás bien?, ¿necesitas dinero?’”, les aseguró Elizabeth, se aprecia en una grabación difundida por El Gordo y La Flaca.

De acuerdo con People en Español, una “fuente cercana” al galán de telenovelas desveló que la modelo y su hija viven “en un apartamento”, mientras que Christopher permanece con su padre en su hogar de siempre.

¿William Levy lanza indirecta?

Previo a mostrar el encuentro que tuvo con sus hijos, William Levy colgó en la misma plataforma digital un clip que, de fijo, tenía una foto suya.

El video está musicalizado con la canción ‘Delincuente’, de Farruko, Anuel AA y Kendo Kaponi, cuya letra indica lo siguiente:

“Se lucraron, curaron, de mí mierd… hablaron y yo callao me quedé. Difamaron, juzgaron, hasta me trancaron, pero allá arriba hay un juez que todo lo ve y yo confío en él”.

William Levy publicó una Historia de Instagram con un mensaje.
William Levy publicó una Historia de Instagram con un mensaje.
Imagen William Levy/Instagram

En las últimas semanas, después de que Elizabeth Gutiérrez hiciera pública su ruptura y que lo ligaran sentimentalmente con Samadhi Zendejas, William Levy ha lanzado misivas con las que parece responder a las controversias.

