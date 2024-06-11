Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas se va a Madrid (donde está William Levy) y envía mensaje al actor

Se ventiló que la actriz viajó a Madrid donde desde hace unos días radica el cubano, con quien se le relacionó hace unos meses. Aunque se desconoce si su viaje fue por trabajo, se sabe que su hermano la acompaña.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Samadhi Zendejas revela que creyó que tenía “un tema hormonal” en plena polémica con William Levy

Samadhi Zendejas fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la polémica con William Levy, tras haberse hecho pública la separación del actor de Elizabeth Gutiérrez.

"No, no tengo nada que decir, le deseo lo mejor a William, es un excelente compañero, desde que se estrenó la serie nunca más nos hemos visto en persona", dijo a la prensa, entre ellos el programa Hoy.

PUBLICIDAD

La actriz no quiso hablar de las especulaciones que la señalan como una de las razones en el rompimiento de William y Elizabeth.

Más sobre Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas le mandó mensaje a William Levy tras su polémico arresto: ¿qué le dijo?
1 mins

Samadhi Zendejas le mandó mensaje a William Levy tras su polémico arresto: ¿qué le dijo?

Univision Famosos
Samadhi Zendejas se arrepiente de decisiones en su cuerpo y se somete a procedimiento estético
1 mins

Samadhi Zendejas se arrepiente de decisiones en su cuerpo y se somete a procedimiento estético

Univision Famosos
Samadhi Zendejas reaparece tras supuesta ruptura con Gabito Ballesteros (a quien relacionan con Belinda)
2 mins

Samadhi Zendejas reaparece tras supuesta ruptura con Gabito Ballesteros (a quien relacionan con Belinda)

Univision Famosos
Hermano de Samadhi Zendejas en polémica: sus ex acusan maltratos
1:04

Hermano de Samadhi Zendejas en polémica: sus ex acusan maltratos

Univision Famosos
¿Hermano de Samadhi Zendejas es acusado por exparejas de haberlas maltratado? Esto se sabe
2 mins

¿Hermano de Samadhi Zendejas es acusado por exparejas de haberlas maltratado? Esto se sabe

Univision Famosos
“Me estoy muriendo por verte”: Samadhi Zendejas habría dado pistas de su nueva relación
1 mins

“Me estoy muriendo por verte”: Samadhi Zendejas habría dado pistas de su nueva relación

Univision Famosos
¿Samadhi Zendejas en público con su supuesto nuevo galán? Así habría aparecido con famoso cantante
0:34

¿Samadhi Zendejas en público con su supuesto nuevo galán? Así habría aparecido con famoso cantante

Univision Famosos
“El chiste es no pensarla”: Samadhi Zendejas es directa tras dejar atrás a William Levy 
1:02

“El chiste es no pensarla”: Samadhi Zendejas es directa tras dejar atrás a William Levy 

Univision Famosos
William Levy tendría nueva novia y ¿Samadhi Zendejas también?: su galán sería un famoso cantante
0:50

William Levy tendría nueva novia y ¿Samadhi Zendejas también?: su galán sería un famoso cantante

Univision Famosos
Samadhi Zendejas estaría saliendo con famoso cantante tras escándalo con William Levy
2 mins

Samadhi Zendejas estaría saliendo con famoso cantante tras escándalo con William Levy

Univision Famosos

"Nada, mi trabajo hablará, mi esfuerzo hablará, y ya lo veremos" y añadió que está enfocada en sus proyectos: "Yo estoy muy feliz, trabajando, emocionada".

Samadhi viajó a Madrid, donde está William Levy

La prensa cuestionó a la actriz en el aeropuerto de la Ciudad de México minutos antes de abordar un vuelo rumbo a Madrid, ciudad de España en donde William Levy reside temporalmente para grabar una serie y filmar una película.

El presentador Alex Rodríguez reportó que un seguidor habría tomado el mismo vuelo que ella.

"Samadhi Zendejas aterriza en el aeropuerto de Madrid. Un fan que reconoció a la actriz en el aeropuerto de México y que voló junto a ella hasta llegar hasta la capital de España, la reconoció y se tomó estas imágenes y obviamente se especula si llegó hasta ahí para pasar unos días junto al actor William Levy quien, recuerden, llegó a Madrid hace unos días para grabar una serie y una película".

Alex Rodríguez reporta que Samadhi viajó a Madrid.
Alex Rodríguez reporta que Samadhi viajó a Madrid.
Imagen Alex Rodríguez/Instagram

La actriz no viajó sola, pues su hermano menor, Adriano, la acompaña.

Aunque no está claro cuándo se mudó William Levy a España, el viernes 7 de junio asistió a una exclusiva fiesta a la que acudieron personalidades de la televisión y socialité de Madrid.

Samadhi y Adriano Zendejas están en Madrid, España.
Samadhi y Adriano Zendejas están en Madrid, España.
Imagen Alex Rodríguez/Instagram, Adriano Zendejas/Instagram
Relacionados:
Samadhi ZendejasWilliam LevyElizabeth GutiérrezTelenovelasNovelasCelebridadesFamososMadrid

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD