Samadhi Zendejas se va a Madrid (donde está William Levy) y envía mensaje al actor

Video Samadhi Zendejas revela que creyó que tenía “un tema hormonal” en plena polémica con William Levy

Samadhi Zendejas fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la polémica con William Levy, tras haberse hecho pública la separación del actor de Elizabeth Gutiérrez.

"No, no tengo nada que decir, le deseo lo mejor a William, es un excelente compañero, desde que se estrenó la serie nunca más nos hemos visto en persona", dijo a la prensa, entre ellos el programa Hoy.

La actriz no quiso hablar de las especulaciones que la señalan como una de las razones en el rompimiento de William y Elizabeth.

"Nada, mi trabajo hablará, mi esfuerzo hablará, y ya lo veremos" y añadió que está enfocada en sus proyectos: "Yo estoy muy feliz, trabajando, emocionada".

Samadhi viajó a Madrid, donde está William Levy

La prensa cuestionó a la actriz en el aeropuerto de la Ciudad de México minutos antes de abordar un vuelo rumbo a Madrid, ciudad de España en donde William Levy reside temporalmente para grabar una serie y filmar una película.

El presentador Alex Rodríguez reportó que un seguidor habría tomado el mismo vuelo que ella.

"Samadhi Zendejas aterriza en el aeropuerto de Madrid. Un fan que reconoció a la actriz en el aeropuerto de México y que voló junto a ella hasta llegar hasta la capital de España, la reconoció y se tomó estas imágenes y obviamente se especula si llegó hasta ahí para pasar unos días junto al actor William Levy quien, recuerden, llegó a Madrid hace unos días para grabar una serie y una película".

Alex Rodríguez reporta que Samadhi viajó a Madrid. Imagen Alex Rodríguez/Instagram

La actriz no viajó sola, pues su hermano menor, Adriano, la acompaña.

Aunque no está claro cuándo se mudó William Levy a España, el viernes 7 de junio asistió a una exclusiva fiesta a la que acudieron personalidades de la televisión y socialité de Madrid.