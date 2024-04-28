Ventilan que William Levy habría tenido supuesta relación con otra mujer en España: "Se embarazó"

Video William Levy no quiere saber nada de Elizabeth Gutiérrez: “Nunca más la voy a perdonar”

William Levy habría tenido una relación con una mujer mientras grababa en España la serie Montecristo, que fue estrenada en abril de 2023.

Lo anterior fue expuesto por el presentador Juan José Origel durante la más reciente emisión del show 'Con permiso' de la cadena Unicable, transmitido en México el pasado viernes 26 de abril.

¿Qué pasó con William Levy en España?

'Pepillo' comentó al aire que el cubano se habría supuestamente involucrado con una persona mientras estaba trabajando en Europa en el verano de 2022.

"Ha surgido que William tuvo un romance con una mujer ahí en España y se embarazó", dijo el comunicador.

Según esa versión, el actor habría presuntamente incitado a la mujer para que perdiera al bebé.

"Que le dio 400 euros (427 dólares) para que se fuera a aventar (abortar) el muchacho, para que abortara", agregó Origel, quien no dio más detalles ni reveló la identidad de la persona.

No está claro si durante esa época William Levy mantenía una situación de pareja con Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo varias altas y bajas en los 20 años que estuvieron juntos. El actor no salió de manera inmediata a desmentir o confirmar lo dicho en 'Con permiso'.

El pasado 9 de abril, la actriz dio a conocer en Hola! USA que ella y Levy estaban separados. A raíz de eso han quedado expuestos diversos detalles de lo que aparentemente era su vida como pareja, como los "altercados domésticos" que protagonizaron entre octubre de 2023 y marzo pasado y a los que tuvo que acudir la policía de Miami, según dieron a conocer medios como El Gordo y La Flaca.

Por años, el actor ha arrastrado con un supuesto historial de presuntas infidelidades con algunas de las actrices con las que ha trabajado. Desde mayo de 2023 se le ha vinculado con Samadhi Zendejas, con quien actuó en una telenovela.

El pasado 23 de abril, la presentadora Ana María Alvarado dijo en 'Sale el sol' que pudo hablar con el cubano sobre la separación de Elizabeth Gutiérrez.

En dicha conversación, el actor habría reconocido que "he cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores".