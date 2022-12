Viuda de Fernando del Solar se despide del 2022: “Te llevaste a mi gran amor”

Anna Ferro compartió un emotivo mensaje con el que despidió este 2022, el cual estuvo marcado por el fallecimiento de su esposo, el presentador Fernando del Solar.

Dejando a un lado la controversia que enfrenta con Ingrid Coronado por la herencia de Del Solar, la maestra de yoga recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su sentir ante el final de este año.

Las palabras de la viuda de Fernando del Solar ante el final del año

Adelantándose un día, este 30 de diciembre Ferro compartió una serie de fotografías en las que se le pude ver feliz al lado del conductor argentino, quien murió a causa de una neumonía.

Para acompañar las imágenes, ella escribió en la caja de descripción un texto con el que dejó claro que este año perdió a la persona que desempeñaba varios roles importantes en su vida.

“Adiós 2022, te llevaste a mi gran amor, a mi amigo, confidente, esposo, amante”, son las primeras palabras que se leen en el post.



Pese al dolor que la invadió desde el pasado mes de junio, Anna también sentenció que está optimista por lo que le deparará el año 2023.

“Sigo aprendiendo de esto y no sé qué venga en este 2023, pero estoy con toda la actitud y amor de vivir, agradecer y crecer. Gracias, gracias, gracias”, expresó al respecto.

Ella aprovechó la oportunidad para externar sus latentes sentimientos por Del Solar, con quien contrajo matrimonio solamente tres meses antes de su muerte.

“Gracias amore, por el amor, por las enseñanzas, por la luz, por los días obscuros… por todo, pero sobre todo por coincidir en esta vida, en este plano”, afirmó. “Te amo al infinito, más allá. Son seis meses y siento que fue ayer, pero a la vez te extraño tanto Fernando”, agregó para finalizar su mensaje.

De acuerdo con '¡Hola! México', Anna y Fernando se conocieron en 2016, durante una de las clases de yoga que ella brindaba, esto a un año de la ruptura de él con Coronado.

Tras un noviazgo de más de cinco años, la pareja se casó en marzo de 2022 en una romántica e íntima ceremonia a orillas del mar.

“Los votos fueron interesantes porque es cuando tocas el corazón, en mi caso fue lo que se dice para amarte y respetarte todos los días de mi vida”, detalló ella en una aparición en ‘Venga la alegría’ en abril.

Anna Ferro afirma que “sintió” a Fernando del Solar

El 14 de diciembre, Anna Ferro aseveró que “sintió” la presencia de Fernando del Solar, lo que interpretó como una señal de su apoyo ante la polémica que atraviesa con la exintegrante de Garibaldi.

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido”, narró. “Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento, literal, como mi brazo… como ‘Fer’ me tomaba del brazo y me decía: ‘Ana, aquí estoy, confía’”, añadió.