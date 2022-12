Viuda de Fernando del Solar refuta a Ingrid Coronado: dice que el conductor sí dejó protegido a sus hijos

"Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente ésta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas", señaló la presentadora en entrevista para 'Ventaneando'.