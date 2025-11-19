Hijos de Fernando del Solar no están en su testamento, según su viuda: explica por qué

Video “La primera demanda": Fernando del Solar enfrentó batalla legal días antes de su muerte

A tres años de la muerte de Fernando del Solar finalmente se dio lectura a los documentos que contienen su última voluntad.

Así lo dio a conocer su viuda, Anna Ferro, quien estuvo presente cuando se realizó el procedimiento jurídico que estaba pendiente.

“Ya se leyó el testamento, hace como tres semanas en el juzgado”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’, transmitida este 17 de noviembre.

La maestra de yoga puntualizó que el trámite se hizo por petición de Ingrid Coronado, mamá de los hijos del difunto presentador.

Fernando del Solar no incluyó a sus hijos en su testamento

Hablando acerca del contenido del testamento de Fernando del Solar, Anna Ferro destapó que en él no estaban incluidos los niños que procreó con Ingrid Coronado, Luciano y Paulo.

“Él entregó a sus papás lo que es el departamento. A Francesca y a mí [nos] dejó otro departamento. Él dejó otras cosas aparte, fuera del testamento, que no las puedo comentar”, explicó.

Si bien el argentino no incluyó a los adolescentes en dicho papel, sí les destinó una herencia, según ella: “Dejó unas cuestiones a los hijos, bienes y todo”.

“Pero eso hay que verse porque hay otros documentos que están avalando otras cosas”, especificó la ‘coach’.

“Fer dejó todo en orden”, recalcó. “No están dentro del testamento, pero él, desde en vida, dejó departamentos a nombres de sus hijos. Nunca los dejó desamparados ni desprotegidos, que se ha dicho”.

Viuda de Anna Ferro en espera de ser albacea

Aunque ya se abrió el testamento de Fernando del Solar, todavía queda pendiente que Anna Ferro pueda ser aceptada como la responsable de verificar que las propiedades y fortuna se repartan como él indicó.

“Estamos esperando a que se me acepte a mí como albacea porque por el lado de ella [Ingrid Coronado] dice que […] no estaba de acuerdo”, contó.

“Si el juez dicta que sí [haya un cambio], sí, pero Fer dejó a alguien debajo de mí, un amigo al que él mismo lo puso en el testamento”, añadió.