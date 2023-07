Ingrid Coronado confirma que viuda de Fernando del Solar trataba mal a sus hijos

“No (voy a reclamarle nada), a mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, la verdad, a mí es lo que llama la atención, es un departamento que no está en el testamento, está a mi nombre, me parece terrible que me lleve a lo legal, cuando yo he hecho las cosas bien, la verdad, me he comportado bien hasta con ella”, dijo.