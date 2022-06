Muere el presentador Fernando del Solar a los 49 años

El 12 de junio Fernando del Solar compartió que su padre había fallecido y lo despidió en su perfil de Instagram: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos".