Viuda de Fernando del Solar revela incidente con los hijos del presentador en su velorio

Video El último mensaje desgarrador de Fernando del Solar que te romperá el corazón

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reveló recientemente que durante el velorio del presentador ocurrió un incidente con los hijos que él procreó con Ingrid Coronado.

El presentador argentino falleció el 30 de junio de 2022 a causa de una neumonía, pues “sus pulmones quedaron muy afectados” con los tratamientos que recibió para erradicar el cáncer linfático que padeció, según aseveró entonces quien fuera su esposa.

PUBLICIDAD

Tras su muerte, sus seres queridos lo despidieron en unas honras fúnebres íntimas en un recinto ubicado en la Ciudad de México.

¿Qué sucedió con los hijos de Fernando del Solar en su velorio?

A más de año y medio de atravesar por esta pérdida, Anna Ferro habló de lo ocurrido con los pequeños de Fernando del Solar, Luciano y Paolo, mientras lo velaban.

“Quedaron en el que al día siguiente (de su fallecimiento), (ellos) iban a ir a ver a su papá”, recordó en entrevista con Anette Cuburu, publicada en su canal de YouTube este 23 de enero.

“Pero, que pedía ella (Ingrid Coronado), porque había hablado con una tanatóloga, cerrar el ataúd y que nada más (los niños) iban a dejar una cartita y que no lo vieran”, añadió.

La instructora de Pilates aseveró que eso salió conforme a lo planeado; sin embargo, horas más tarde, pasó la desafortunada situación.

“Después, no me acuerdo quién de mis cuñadas, se puso de acuerdo con ella (Ingrid) y se los prestó (a Luciano y Paolo), y los llevamos a un Starbucks, que es cuando yo me saco la foto con mis hijos, con ellos”, explicó.

Ella se refiere a la instantánea en la que sus mellizos Alessandro y Mario Carlo, así como su nena, Francesca, se tomaron con los retoños de Del Solar, y que incluso posteriormente publicó en Instagram.

Hijos de Fernando del Solar con los de Anna Ferro. Imagen Anna Ferro/Instagram

“Nunca los habíamos juntado. (…) Pero cuando veníamos regresando, no estábamos acostumbrados a todo eso, vienen todos los reporteros y los medios encima”, narró.

“Nosotros no sabíamos cómo proteger a los chicos, entonces una de las amigas de mis cuñadas sale en coche, nos subimos todos a él y pudimos todos entrar (a la funeraria)”, añadió.

PUBLICIDAD

Hijo de Fernando del Solar sí vio sus restos

Anna Ferro puntualizó que justo luego de que ingresaron al establecimiento, se iba a realizar la cremación del cuerpo de Fernando del Solar, por lo que se generó otro problema.

“Los llevamos (a Luciano y Paulo) al funeral, a donde estaba la capilla, pero les pedimos: ‘Quédense aquí’. Hicimos una pequeña ceremonia, con el ataúd cerrado y después sí se abrió, para que cada uno se fuera a despedir”, contó.

“Entonces, uno de los chicos lo vio, y dijimos: ‘¡Dios!’. Cuando les habían pedido, porque a mí no, que (ellos) no estuvieran ahí. Fue, en una forma de quererlos proteger, pero al mismo tiempo, nos brincamos algo que se les había pedido a ellas”, externó.

La entrenadora contó que lo acontecido generó una controversia inmediata. “Ya hubo como el reclamo hacia ellas (mis cuñadas)”, puntualizó, sin nombrar puntualmente a Ingrid Coronado.

“No fue con ningún dolo ni con ninguna mala intención. No nos podíamos ir o sacarlos de ahí porque estaban todos los reporteros afuera, entonces era un verdadero relajo”, sentenció.