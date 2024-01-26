Viuda de ‘Fer’ del Solar dice a Ingrid Coronado por qué no se va a salir de su apartamento

Video “La primera demanda": Fernando del Solar enfrentó batalla legal días antes de su muerte

La viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, fue puntual al explicar la razón por la que no piensa salirse del apartamento en el que reside aunque Ingrid Coronado afirma que le pertenece y será para los hijos que procreó con el presentador.

Tan sólo algunos meses después del fallecimiento de su exesposo, la conductora sentenció que dicho inmueble, ubicado en Cuernavaca, Morelos (México), lo adquirió con él cuando eran pareja.

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas, es para la otra. Él estuvo viviendo ahí los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal (ahí)”, contó en ‘Ventaneando’ el 5 de octubre de 2022.

Un año más tarde, la excantante dijo que entabló una demanda legal para recuperar la propiedad, tras, según su versión, no lograr comunicarse con Ferro ni tampoco que ella pacíficamente desalojara el lugar.

Anna Ferro explica la razón por la que no dejará el apartamento de Ingrid Coronado

En medio del pleito jurídico que aún está vigente, Ana Ferro habló a detalle del motivo por el que sigue habitando el departamento en cuestión.

“Quiero decir una parte (de la historia) y la verdad desde mí, (que) puedo mostrar también con hechos”, dijo en entrevista con Anette Cuburu, transmitida el 23 de enero.

“Yo no tenía comunicación con ella (Ingrid Coronado) desde un año atrás, antes de que muriera (Fernando del Solar), por ciertas situaciones que habían pasado y sí, la bloqueé en su debido momento, y así se quedó”, explicó.

La profesora de yoga aseveró: “Si no mal recuerdo fui yo la primera en decirle: ‘Necesitamos platicar sobre esta situación para poder llegar a un acuerdo para ambas partes’”.

“Pero la negociación era: ‘Déjame mi departamento, deja todas las cosas’. Y casi casi, agarra tus ‘chivas’ (pertenencias) y salte de ahí. Y yo: ‘Pues no’”, recordó.

Acerca del porqué de su renuencia, Ferro compartió: “Yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de parte de esa propiedad”.

“Entonces no es así, no es una negociación. A mí no me vas a decir: ‘Oye, vamos a negociar’, y es un ‘tú ganas y yo pierdo’, es un ganar-ganar”, comentó.

Anna Ferro desmiente demanda de Ingrid Coronado en su contra

Recalcando que sí sostuvo conversaciones con Ingrid Coronado, Anna Ferro indicó que ella le hizo una solicitud.

“Me dijo que en su debido momento se me pidió firmar un memorándum, lo cual yo lo estaba haciendo por ‘debajo del agua’ esta comunicación, sin que mis abogados se enteraran”, expuso.

“En el instante que les dije (a mis representantes): ‘¿Podrían ustedes revisar?’. Me dijeron: ‘Sabes qué, no. Esto no está bien, nosotros vamos a entrar en negociación’”, agregó.

Ella asegura que le mencionó a la mamá de los hijos de Fernando del Solar acerca de un cambio de licenciados que estaba haciendo, y que ella le insistió en que desocupara la residencia.

“No ha habido una demanda. Hubo una notificación de una notaria, que no tiene peso como un juez. (Me advirtieron que me iban a meter) a la cárcel, a cortar el agua, la luz o que tenía que pagar una multa de no sé cuánto dinero”, enunció.

“Ese departamento sí está dentro de un fideicomiso, que ‘Fer’ (por) muchísimos años quiso darlo de baja y no lo logró porque no se pusieron de acuerdo ambas partes”, externó.

Para “ampararla”, aclara, Del Solar “hizo un documento” que establece que ella tiene “derechos sobre” el inmueble en pelea.

“No estoy usurpando ningún lugar ni nada, porque creo que si estuviera en algo ilegal, no estaría aquí. Hay muchas cosas a medias, no verdades”, determinó.

