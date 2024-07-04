“Ella ya no fue la misma”: famosa vidente que fue "poseída" dijo que perdió su “alma” antes de morir

Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

La famosa vidente Laura Rivas, quien por años colaboró en el programa de televisión ‘Extranormal’, murió la mañana de este miércoles 3 de julio.

El deceso fue dado a conocer horas más tarde por su hermana, Marcela, mediante un mensaje de Facebook; sin embargo, no reveló qué fue lo que le sucedió.

Ante lo ocurrido, los fanáticos de la astróloga comenzaron a recordar los acontecimientos paranormales en los que ella participó a lo largo de su carrera.

Una usuaria de la red social inclusive aseveró, en un comentario que le dejó a su familiar este jueves 4, que luego de una experiencia sobrenatural que habría vivido, Laura cambió.

“Ella ya no fue la misma desde que pasó el caso del ermitaño, la primera vez cuando se llevaron su espíritu. En paz descanse”, anotó.

Laura Rivas afirmó que perdió su “alma” antes de morir

En agosto de 2020, ‘Extranormal’ transmitió en su emisión la investigación que realizaron previamente sobre un hombre llamado Nicolás González, apodado ‘El ermitaño’.

El susodicho habitaba entonces en la zona natural Cañada del Lobo, en San Luis Potosí (México), donde, aseguraba, había sido víctima de hechicería, por lo que se quedó ciego.

Laura Rivas fue una de los expertos que acudió para conocer al señor; no obstante, no pudo llegar a verlo a donde se encontraba habitando pues, sentenció, las brujas “hicieron crecer el río”.

“Voy a quedarme de este lado a cubrir al equipo, a hacer algunos cánticos, algunos rezos, trabajar la paz, llamar a mis elementales para que los protejan”, explicó ella, según se aprecia en videos del canal de YouTube ‘amastv’.

Después de realizar esa indagación, la también conferencista detalló que experimentó diversas consecuencias negativas.

“Hay un antes y un después”, expuso durante su participación en el ‘show’. “Yo siento que mi alma se quedó ahí, siento que no soy la misma desde que lo hice”.

“Hice ese contacto (con ‘El ermitaño’) porque él sabía que yo estaba ahí, aclaró en muchas ocasiones que ‘para qué me dejaban sola, que me iban a tumbar’”.

“Yo no sabía que el tumbarme era por tanto tiempo, las consecuencias en mi salud, en mi persona, en mi trabajo han cambiado totalmente mi esencia, hay un antes y un después”, agregó.

Rivas sostuvo que “ellas”, refiriéndose a las supuestas brujas, “siguen atacándome”: “Al punto de estar en varias ocasiones al borde de perder la vida”.

Laura Rivas se sometió a un ritual

Meses más tarde, se desveló en el ‘show’, Laura Rivas volvió a Cañada del Lobo para solucionar las delicadas circunstancias que, según manifestaba, atravesó.

“Ellas no tuvieron piedad de mí, estuve en cama, estuve en coma, me desterraron, no estuve en mi país ni en mi casa, me quedé sin mi consultorio, sin mi hijo, sin el amor, sin la vida. Tenía que regresar por mi alma, por mi espíritu”, enunció a la cámara.

Además de clavar un puñal en la periferia de un árbol para, puntualizó, “anclar” al ente maligno, a la experta la sometieron a una ceremonia de limpieza.

“Un ritual para desalojarla de aquella energía negativa, que ella pudiera recuperar su energía y su luz”, narró el armonizador Octavio Elizondo.

“Hicimos una medalla de San Benito en el piso, invocándolo a él, porque sabemos que fue un gran exorcista”, sumó.

Rivas, además, acudió con ‘El ermitaño’ tiempo después y él le hizo “una sanación”, la cual ella consideró la ayudó a “soltar todos los miedos, todo lo que traía, enfermedades”.