Muere famosa vidente de programas: su familia habría reportado su hospitalización días antes

Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

Laura Rivas, famosa vidente del programa Extranormal, falleció este miércoles 3 de julio.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana Marce Rivas, quien a través de una publicación de Facebook, informó que la médium partió a las 7:22 de la mañana.

“Con profundo dolor en mi corazón lamento informarles que hoy es uno de los días más difíciles y tristes de mi vida, mi hermana Laura Rivas falleció hoy en punto de las 7:22 horas, dejando un inmenso dolor en mi alma”, escribió.

“Pido de corazón elevar una oración por su eterno descanso gracias, gracias, gracias infinitas por tanto aprendizaje”, agregó en su publicación.

Familia de Laura Rivas habría reportado su hospitalización

Aunque su hermana no reveló la causa de muerte de Laura Rivas, el 25 de junio, la tarotista reportó en sus redes sociales la hospitalización de un familiar, de quien no se reveló su identidad. Sin embargo, solicitó donadores de sangre "urgente".

“Marce y Luis Rivas solicitan de su apoyo y generosidad para conseguir donadores de sangre URGENTE para un familiar nuestro. La donación sería en el Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, México”.

Tras darse a conocer la muerte de Laura Rivas, usuarios de redes sociales creen que la publicación de Marce habría estado relacionada con la salud de la vidente de Extranormal.

¿Quién era Laura Rivas?

Laura Rivas se describía en redes sociales como escritora, terapeuta, conferencista y vidente.

La parapsicóloga ganó popularidad en 2006 por su participación en el programa Extranormal, el cual se dedicaba a investigar eventos paranormales.

