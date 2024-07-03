Muere famosa vidente de programas: su familia habría reportado su hospitalización días antes
Laura Rivas, famosa por su participación en el programa Extranormal, falleció la mañana de este 3 de julio. La noticia de su muerte fue confirmada por su hermana en redes sociales.
Laura Rivas, famosa vidente del programa Extranormal, falleció este miércoles 3 de julio.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana Marce Rivas, quien a través de una publicación de Facebook, informó que la médium partió a las 7:22 de la mañana.
“Con profundo dolor en mi corazón lamento informarles que hoy es uno de los días más difíciles y tristes de mi vida, mi hermana Laura Rivas falleció hoy en punto de las 7:22 horas, dejando un inmenso dolor en mi alma”, escribió.
“Pido de corazón elevar una oración por su eterno descanso gracias, gracias, gracias infinitas por tanto aprendizaje”, agregó en su publicación.
Familia de Laura Rivas habría reportado su hospitalización
Aunque su hermana no reveló la causa de muerte de Laura Rivas, el 25 de junio, la tarotista reportó en sus redes sociales la hospitalización de un familiar, de quien no se reveló su identidad. Sin embargo, solicitó donadores de sangre "urgente".
“Marce y Luis Rivas solicitan de su apoyo y generosidad para conseguir donadores de sangre URGENTE para un familiar nuestro. La donación sería en el Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, México”.
Tras darse a conocer la muerte de Laura Rivas, usuarios de redes sociales creen que la publicación de Marce habría estado relacionada con la salud de la vidente de Extranormal.
¿Quién era Laura Rivas?
Laura Rivas se describía en redes sociales como escritora, terapeuta, conferencista y vidente.
La parapsicóloga ganó popularidad en 2006 por su participación en el programa Extranormal, el cual se dedicaba a investigar eventos paranormales.
En 2019 perdió más de 154 libras tras hacer cambios en su régimen de alimentación, mientras que en 2020 fue hospitalizada en Canadá tras complicaciones con el Covid-19.