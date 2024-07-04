Famosa vidente que supuestamente fue poseída dejó último mensaje antes de morir

Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

Laura Rivas, famosa astróloga y vidente del programa ‘Extranormal’, falleció la mañana de este miércoles 3 de julio.

La noticia de su deceso fue dada a conocer vía Facebook por su hermana, Marcela, quien puntualizó que la también conferencista murió “en punto de las 7:22 a.m.”.

En su misiva, ella no reveló la causa del deceso de la celebridad televisiva; sin embargo, días antes, el 25 de junio, informó que “un familiar” estaba hospitalizado.

Aunque no puntualizó de quién se trataba, ahora se especula que supuestamente se refería a la médium, quien estaba ausente de redes sociales.

El último mensaje de Laura Rivas

A mediados de junio, Laura Rivas escribió en su perfil de la mencionada plataforma digital el que se convertiría en su último mensaje largo.

Se trata de una reflexión que tituló como “Somos sonidos y palabras”, la cual acompañó con una serie de imágenes, incluida una ‘selfie’ propia.

“Pronunciar ‘lo siento’ devuelve la unidad perdida al viajar por tu piel, que es el órgano más extenso, que te conecta y te hace sensible ante las vivencias de los demás, te despega de los resultados y te convierte en unidad”, anotó.

“El sonido ‘perdón’, perdóname, hace eco en tu páncreas y en tu colon desatando lazos, liberando historias”, continuó explicando.

La experta puntualizó: “Y si pudieras ver lo que moviliza un ‘gracias’, sonreirías junto a todas las células de tu cuerpo, sacudiendo tus venas, convirtiendo tu sangre en luz en ese acto desprendido”.

Prosiguiendo con su texto, ella indicó que “‘te amo’ es el sonido más sanador del Universo… esta frase cubre tu cuerpo y viaja a través de tus pulmones y tu respiración…”.

“Recorre tus riñones transmutando los miedos y hace que millones de células sonrientes les den vitaminas a las células tristes de tu sistema inmune…”, agregó.

“O que algunas otras que nacieron con el arte de la jardinería siembren césped suave, fresco y verde alrededor de las zonas más áridas de tu cuerpo”, sumó.

Finalmente, Laura expuso que “si pudieras ver lo que provocan las palabras en ti y en los demás, comenzarías a observar tus pensamientos, tus silencios, tus sonidos y tus ruidos”.

“En este océano de energía que somos, cada onda que emites crea olas de diversos colores influenciando a los demás”, concluyó.

¿Laura Rivas luchaba por su salud?

En este mismo ‘post’, Laura Rivas aparentemente reveló que estaba atravesando por un problema de salud, por lo que acudió con médicos.

“Ya en los estudios de rutina y mejorando”, apuntó hasta el final, aunque sin brindar mayores detalles de qué le ocurría.

Además, externó que “los milagros son para los que creen”, por lo que generó dudas entre sus seguidores de si todo estaba bien con ella.