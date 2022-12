Victoria Ruffo al natural: se deja ver sin maquillaje y sin ocultar sus canas

Victoria Ruffo, de 60 años, es una de las actrices que decidió romper los estereotipos de belleza y lucir completamente al natural. En estas fechas decembrinas, la llamada ‘Queen de las telenovelas' se ha mostrado sin maquillaje y con canas en su melena negra.

La protagonista de telenovelas como 'La Malquerida' (vela gratis en ViX) ha señalado en diversos encuentros con la prensa que la vanidad está en segundo término, por lo que no teme mostrarse de cara lavada y sin teñir su cabello. No obstante, asegura que sí cuida su apariencia mediante métodos de belleza naturales y alimentándose sanamente.

Los ‘followers’ de la protagonista de ‘Victoria’ le han hecho saber que pareciera que el tiempo no pasa por ella y que luce igual que hace una década. Al respecto, la expareja de Eugenio Derbez mencionó que no tiene secretos de belleza fuera de lo común, solo que de vez en cuando se hace un “arreglito”.

"No soy una mujer que me esté poniendo nada ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios porque sigo siendo la misma, de repente un arreglito, a lo mejor botox o una estiradita o algo, ya viene un cambiecito del ojo, de la boca…", señaló a Hoy en diciembre de 2021.

Victoria Ruffo se deja ver sin maquillaje y con canas

Victoria Ruffo ha estado activa en redes sociales en estos días festivos y a través de su perfil de Instagram ha compartido imágenes de sus reuniones con familia y amigos, en las que luce sin maquillaje y con las raíces del cabello blancas.

Una de las más comentadas fue la que publicó a inicios de diciembre con un Santa Claus, en donde se le ve con una sonrisa adornando su rostro al natural. En otra instantánea de una reunión con sus hermanas recogió su cabello con una diadema y dejó ver el nacimiento del cabello en color blanco.



La madre de José Eduardo Derbezz recibió algunas críticas por su aspecto; no obstante, resaltaron más los elogios y comentarios positivos.

“Que hermosa”, “Eres perfecta con o sin canas”, “Una mujer hermosa en todas sus versiones”, “Digna de admirar”, “Victoria Ruffo eres la mujer más hermosa del planeta”, se lee en la sección de comentarios.

Victoria Ruffo hace caso omiso a los prejuicios y en los últimos años se ha unido a lista de famosos que presumen con orgullo sus canas, tal es el caso de Verónica Castro, Salma Hayek, Meryl Streep, Demi Moore, entre otras.