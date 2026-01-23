Victoria Beckham Victoria Beckham se habría distanciado de Nicola Peltz tras conocer a su familia: “Surgieron tensiones” De acuerdo con la periodista Alison Boshoff, la buena relación entre la diseñadora de moda y la actriz se quebrantó luego de que se reuniera con sus consuegros. Además, un presunto desaire de Nicola habría afectado a Victoria.



Victoria Beckham presuntamente comenzó a tener problemas con su nuera, Nicola Peltz, tras conocer a su millonaria familia.

A principios de esta semana, Brooklyn, hijo de la diseñadora de modas y David Beckham, aseguró en un comunicado que sus papás han estado tratando de arruinar su relación con la actriz, incluso desde antes de que se casaran.

“Mi esposa ha sido constantemente menospreciada por mi familia, por mucho que hayamos intentado unirnos como una sola”, sentenció.

¿Por qué Victoria Beckham se alejó de Nicola Peltz?

De acuerdo con la editora de Daily Mail, Alison Boshoff, la relación “clave” que se “ha deteriorado es la que existe entre Victoria Beckham y su nuera”.

“Lo cual es triste, dado que empezó tan bien. Cuando Nicola empezó a salir con Brooklyn, ella y Victoria se llevaron fantásticamente bien”, afirmó.

La periodista contó que le han dicho que la exintegrante de las Spice Girls y la modelo “se conectaron gracias a la moda”.

“Tenían una verdadera conexión ‘femenina’, lo que a Victoria, madre de tres hijos varones, le parecía muy divertido. Pero surgieron tensiones, como suele ocurrir, en los preparativos de la boda”, indicó.

Nicola y Brooklyn anunciaron su compromiso en julio de 2020, justo cuando se levantaba el confinamiento por el covid-19 en el Reino Unido. Victoria lo celebró con un mensaje en Instagram.

Sin embargo, dice Alison, un “amigo bien informado” le platicó “que las primeras fisuras comenzaron a aparecer poco después”, supuestamente cuando Victoria y David fueron invitados a conocer a Claudia y Nelson Peltz, papás de Nicola, en su mansión de Palm Beach, Florida.

“Cuando fueron por primera vez a la casa de los Peltz, los Beckham enviaron por adelantado a su equipo de seguridad para que revisaran el lugar”, detalla la fuente.

“Es un procedimiento habitual cuando se trata de una pareja con ese nivel de fama, pero a la familia Peltz no le sentó bien. Ellos tienen su propio equipo de seguridad, claro, y naturalmente es el mejor que el dinero puede comprar, por lo que no había necesidad de que sus visitantes hicieran eso”, agregó.

Boshoff expone que, supuestamente, “la sensación era que los Beckham estaban diciendo de alguna manera que eran más importantes que los Peltz”, lo que habría significado “un mal comienzo”.

Por su parte, Victoria y David se sentirían “afectados” por “el método Peltz”, es decir, la manera en la que proceden para hacer las cosas, entre eso, “el uso de abogados en disputas familiares”.

Victoria Beckham no diseñó el vestido de novia de Nicola Peltz por supuesta acción de ella

Después de esa presunta primera mala impresión, los roses entre Victoria Beckham y Nicola Peltz se habrían dado por el vestido de novia que esta usaría para unir su vida a la de Brooklyn.

La intérprete de ‘Say you’ll be there’ “se ofreció” a crear la importante pieza, lo que su nuera aceptó. Pero luego “se supo” que esta quería que su suegra “diseñara uno de los otros vestidos que luciría en su boda”, no el principal.

Alison Boshoff puntualiza que Victoria entonces decidió ya no hacer su creación y que le avisó a su consuegra, “18 meses antes de la boda”: “Así que no está claro cómo Brooklyn puede decir que fue en el último momento”.