‘Diddy’ Combs acusado de obligar a ‘escort’ a hacer acto sexual contra Cassie Ventura: sintió que se "ahogaba"

Video Así llegaron madre e hijos de ‘Diddy’ al arranque de declaraciones en el juicio en su contra

Sean ‘Diddy’ Combs ha sido acusado de supuestamente obligar a un trabajador sexual a orinar en la boca de su entonces pareja, Cassie Ventura.

Este 12 de mayo comenzó en Nueva York el juicio en contra del rapero con los argumentos iniciales por parte de la fiscalía y la defensa.

En su declaración de apertura, la fiscal federal adjunta Emily Johnson dijo ante el tribunal que el magnate de la música “abusó” de la cantante durante varios años, obligándola a participar en “fiestas sexuales ‘freak off’ y encerrándola ‘durante días’”, de acuerdo con The Telegraph.

Ahondando al respecto, ella describió que Ventura sintió “como si se estuviera ahogando cuando ‘Diddy’ hizo que un ‘escort’ orinara en su boca” en una de las celebraciones en las que se consumían drogas.

El intérprete de ‘I’ll be missing you’ presuntamente amenazó a su novia con publicar imágenes de ella teniendo intimidad con un “hombre escort” si lo desafiaba.

Esas grabaciones, la fiscalía las llamó “recuerdos de las noches más humillantes” de la vida de Cassie, quien demandó al productor en el 2003 por supuesta violación y abuso físico reiterado.

Johnson adelantó que Ventura será una de las alegadas víctimas que testifique en el juicio pues, recordó, resurgió una cinta del 2016 en el que se puede apreciar a Combs golpeándola mientras estaban en un hotel de Los Ángeles.

Acerca de ese video, explicó que supuestamente la estrella de hip-hop ofreció a un guardia de seguridad una “bolsa de papel marrón llena de 100,000 dólares” para enterrarla.

Ex de Sean ‘Diddy’ Combs participó en las fiestas ‘freak off’

En su participación, Emily Johnson aseveró al jurado de 12 personas que Cassie Ventura primero aceptó participar en las denominadas fiestas ‘freak off’ de Sean ‘Diddy’ Combs para “hacerlo feliz”, reporta Page Six.

Pero “los juegos se volvieron violentos con el tiempo” y él alegadamente la agredía si se iba antes de tiempo o si se tardaba demasiado en el baño.

Los abogados de Combs respondió reconociendo que él tiene un “mal carácter” y antecedentes de violencia; no obstante, argumentaron que “simplemente no es culpable” de tráfico sexual.