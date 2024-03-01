Vanessa Guzmán revela que las críticas que recibió la llevaron a desarrollar una enfermedad mental

Vanessa Guzmán explicó en 2020 la causa de las supuesta malas actitudes que tuvo durante las grabaciones de la telenovela 'Atrévete a Soñar', las cuales sus excompañeros Cynthia Klitbo y René Strickler ventilaron. La actriz reveló que en ese momento su salud mental no era la mejor, pues padecía delirios de persecución y paranoia.

Casi cuatro años después, Guzmán detalla que fue diagnosticada con ansiedad y ataques de pánico, lo cual habría sido provocado por el éxito, el asedio de los medios de comunicación y las críticas.

PUBLICIDAD

"Ataques de pánico y ansiedad bastante controlados", compartió en entrevista con el programa 'De primera mano' transmitida el 29 de febrero sobre el padecimiento que tiene.

La actriz señaló que solo toma medicamento cuando le viene una fuerte crisis que no logra controlar.

"No estoy con medicamento, eso sí lo aclaro. Trato de controlarlo y hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento que siento que se desfasa o que lo necesito (el medicamento) porque puedes tener picos álgidos como picos depresivos y la gente no lo sabe", explicó.

Vanessa Guzmán negocia sobre su salud mental en los proyectos

Al conocer algunos focos que detonan su padecimiento, la actriz es clara y frontal a la hora de que le ofrecen algún proyecto actoral, por lo cual hace ciertas peticiones a los productores.

"Como lo hice en la última producción, sentarme y explicar claramente qué es lo que me pasa, que si en algún momento yo manifiesto algo es porque verdaderamente lo siento. Lo único que les pido son dos minutos por si tengo que tomar el medicamento o por si tengo que respirar sobre todo por la multitud, sobre todo en telenovelas cuando tenemos escenas de mucha gente como fiestas, bodas", explicó.

Vanessa considera que es la mejor manera para controlar sus crisis, pues de no hacerlo puede derivar en alguna reacción que podría malinterpretarse.

"Si me das cinco minutos todo va a fluir más rápido que si no logro controlar y entramos todos en un shock, en una situación, entonces claro, uno puede perder el control y ahí es donde puede haber una reacción que puede ser malinterpretada, pero esas reacciones quiero que la gente entienda no son controlables”, aclaró.

PUBLICIDAD

Después de 'Atrévete a Soñar', Vanessa Guzmán protagonizó dos telenovelas más, 'Infames' (2012) y 'Soltero con Hijas' (2019), la cual puedes ver en ViX, desde entonces se ha mantenido enfocada en su faceta de deportista y empresaria.