Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán habla de su supuesto retiro de las telenovelas tras convertirse en atleta

En 2019, la actriz regresó a los melodramas en Soltero Con Hijas tras convertirse en competidora de fisiculturismo. Sin embargo, nuevamente se ha mantenido alejada de la actuación y explicó que es lo que espera para regresar.

Por:
Ashbya Meré.
Video Vanessa Guzmán asegura que sólo los mexicanos critican su musculoso cuerpo: "No estamos preparados culturalmente"

Vanessa Guzmán puso un alto a los rumores de que se retira de la actuación definitivamente, tras dedicarse al fitness y las competencias de fisicoculturismo en los últimos años.

La actriz explicó por qué se ha mantenido alejada de las telenovelas desde 2019, cuando protagonizó Soltero con Hijas, proyecto en el que hizo mancuerna con Gabriel Soto, el cual puedes disfrutar en ViX.

Dejó claro que está esperando a que llegue el proyecto indicado para ella.

"Que se conjunte el productor indicado, el proyecto indicado y que sepan que lo más importante es que no me he retirado, porque se ha dicho tanto. La verdad es que muero por regresar, esa es la realidad", confesó a Televisa Espectáculos.

"Si por alguna razón se da la posibilidad de hacer un proyecto de televisión, por supuesto que pongo mi carrera como atleta en pausa", añadió sin dudarlo.

¿Se atrevería a transformar su cuerpo para un personaje?

En los últimos años, Vanessa Guzmán ha sorprendido con su radical cambio, pues ahora luce un musculoso cuerpo por las competencias de fisicoculturismo en las que participa. Sin embargo, en una reciente entrevista demostró su profesionalismo y aseguró que si le ofrecen algún personaje en el que requiera transformar su figura lo haría.

" Si eso requiere otro cambio físico lo haría encantada de la vida porque me considero profesional para hacerlo", dijo en entrevista con el programa 'De Primera Mano' transmitida el 2 de mayo.

También dejó claro que su faceta de atleta no interfiere en su carrera actoral.

"No porque esté compitiendo significa que no quiera volver. Creo que como actriz me debo al papel que me puedan presentar (…) Es mi pasión, ojalá, y esperando el proyecto indicado", sentenció.

