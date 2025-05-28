Vanessa Guzmán toma drástica decisión que afecta su vida como fisicoculturista: ¿lo hace por su nieta?

Video Vanessa Guzman confirma que se aleja del fisicoculturismo y con "mucha tristeza" dice por qué

Vanessa Guzmán pondrá una pausa a su vida como fisicoculturista. La drástica decisión de la actriz se deriva a una importante lesión en su cuerpo que requiere atención médica.

Este miércoles 28 de mayo, la intérprete dio a conocer que había tomado la decisión de “no competir” más en eventos fitness este año con la intención de priorizar su salud y bienestar.

“Es una información que me venía guardando hace tiempito, realmente y como muy oficial, ante todo. Voy ahorita camino al doctor, no me terminó de recuperar de la cadera, sabíamos que podía ser un proceso largo”, reveló en un video que publicó en Instagram.

“Voy a empezar un tratamiento de péptidos con el doctor William Arroyo. Así que bueno, vamos para allá. Quiero que me acompañen y empezar a hacer seguimiento de todo el procedimiento. La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía. Creo que es el hecho de tener que tomar una decisión muy, muy fuerte, que es no competir”, agregó.

“No hay competencias este año, pongo una pausa en el fisicoculturismo. La salud para mí es lo más importante, predicar con el ejemplo ante mis hijos, que son atletas, también. Y bueno, pues a depositar toda la confianza y todas las herramientas que en este momento la vida, el destino, Dios, los doctores, todos están poniendo en mí”, insistió.

La actriz deja el fisicoculturismo. Imagen Vanessa Guzmán / Instagram

¿Deja el fisicoculturismo por su nieta?

Vanessa Guzmán aseguró que, a partir de ahora, “empezará un nuevo ciclo” en su vida, dejando entrever que su nieta es parte de su inspiración para lograr su recuperación.

“La parte mental es muy muy fuerte y miren esa sillita que está ahí, de mi hermosa nieta. Merece tener una abuela sana, una abuela entera, una abuela que pueda correr, jugar, que pueda subir y bajar escaleras y darle lo mejor, lo mejor de esta etapa de mi vida, porque así es como la estamos viviendo todos en familia”, declaró.

Por último, la estrella de telenovelas insistió en que esta pausa en el fisicoculturismo solo sería temporal, ya que su mayor deseo era regresar a las competencias una vez recuperada de la cadera.

“No queda más que decir que es una transición, es una etapa más y que sé que estoy en las mejores manos, sé que me voy a recuperar muy pronto, pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo me lo pide, profesionalmente también me lo merezco. Y pues enhorabuena y que vengan muchas cosas más y pendientes de todo lo que va a ser mi tratamiento”, concluyó.

Desde hace 4 años, Vanessa Guzmán incursionó en el fisicoculturismo, una disciplina que, según ella misma ha revelado en diversas entrevistas, le cambió la vida.

En julio de 2021, Vanessa Guzmán ganó tres medallas en el concurso de fisicoculturismo VallartaBodyFit. Una en el open Clase C, otra en Masters (el primer premio) y la última por el tercer lugar en la categoría femenil de novatas. A la fecha cuenta con al menos 10 medallas.

Aunque la actriz se había mantenido enfocada en el fisicoculturismo en los últimos años, el pasado 2 de mayo reveló en ‘De Primera Mano’ que no descarta regresar a las telenovelas.

"No porque esté compitiendo significa que no quiera volver. Creo que como actriz me debo al papel que me puedan presentar (…) Es mi pasión, ojalá, y esperando el proyecto indicado", dijo.