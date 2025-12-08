Vanessa Guzmán Al borde del llanto, Vanessa Guzmán recuerda incidente donde corrió peligro la vida de su hijo La actriz habló del incidente en el que pudo haber resultado herido su retoño, José Uberto, quien sólo tiene 17 años. Ella reveló de qué manera el adolescente pudo igualmente tener problemas por el percance.



Video Casa de Vanessa Guzmán fue baleada con su hijo adentro: ella rompe el silencio

Vanessa Guzmán compartió que su hijo sí pudo resultar afectado tras el “accidente” con un arma de fuego en su hogar en El Paso, Texas, hace algunos días.

Fue a inicios de noviembre cuando, según ha confirmado ya la actriz, a uno de sus vecinos “se le disparó su pistola” mientras “la estaba limpiando”, por lo que la bala penetró a su apartamento, en el que estaba su retoño, José Uberto, quien no resultó lesionado.

Si bien, el joven de 17 años no tuvo heridas físicas a raíz del percance, su mamá destapó que lo ocurrido estuvo a punto de ocasionarle un grave daño.

Vanessa Guzmán explica por qué su hijo estuvo preocupado tras el incidente

A días de lo sucedido, Vanessa Guzmán explicó que los informes erróneos que se difundieron sobre lo que pasó podrían haber dañado a José Uberto.

“Ignoro dónde pudo haber salido toda esta información tan dramática y tan… pues un tanto negativa porque pudo haber repercutido mucho sobre todo en el futuro de mi hijo [en el] futbol americano”, dijo ante el micrófono del reportero El Fernan.

La también fisicoculturista detalló que era importante aclarar que lo ocurrido “no fue un atentado” a su familia ni “una balacera”, como se indicó, y que el adolescente no tuvo que ver en eso.

Quien fuera la protagonista de Soltero con Hijas, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que José está ya a punto de ser aceptado en la Universidad, tanto para estudiar como para jugar.

“Entonces, en su reclutamiento podría haber afectado por el perfil y lo que se dijo a nivel mediático”, señaló, recalcando que “en Estados Unidos es un tema muy delicado todo esto”.

Guzmán comentó que Uberto “estaba muy preocupado por todo lo que se estaba diciendo”, pero que, luego de que las cosas se esclarecieron, ya se encuentra “muy tranquilo”.

“Enfocado en su futuro, en su futbol. Hará su anuncio el 4 de febrero. Él eligió esa fecha. Una vez que se concluyan todas las oportunidades, para hacer público a qué Universidad se va a ir”, adelantó.

Vanessa Guzmán acepta que se quedó “ciscada”

Si bien, sus seres queridos están a salvo, Vanessa Guzmán reconoció que se quedó “ciscada”, es decir asustada, por el contratiempo.