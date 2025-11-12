Vanessa Guzmán revela que le han “cerrado puertas” debido al aspecto de su cuerpo

Video Casa de Vanessa Guzmán fue baleada con su hijo adentro: ella rompe el silencio

Vanessa Guzmán compartió que ha resultado perjudicada en el plano laboral debido a su figura, producto de años en el fisicoculturismo.

La actriz fue reconocida con el Premio Alma por su trayectoria en la actuación, hecho del que se dijo orgullosa. Sin embargo, también aprovechó para recalcar su emoción por el hecho de que faceta como atleta profesional esté “siendo valorado”.

Vanessa Guzmán afirma que le han “cerrado puertas” por el aspecto de su cuerpo

En medio de su alegría por el galardón que le otorgaron, Vanessa Guzmán se sinceró acerca de cómo su figura no ha sido bien aceptada por todos.

“Que de alguna manera se premie el trabajo y el esfuerzo, como siempre lo he dicho, en representación de este hermoso gremio que es el fisicoculturismo”, dijo en entrevista con Alan Saldaña.

“Un deporte tan echo a un lado, menospreciado por mucho, inclusive lo he vivido en carne propia”, añadió al respecto.

Quien fuera protagonista de Soltero con Hijas confesó la forma en que practicar dicha disciplina la ha afectado.

“El estigma, ¿no?, de cómo ser actriz y de repente cambiar a esto y que pues de alguna manera me ha abierto muchísimas puertas y muchas oportunidades, pero que también me ha cerrado otras”, contó.

“Y bueno, pues habrá personas que no les guste, gente que no quisiera trabajar porque considera que mi cuerpo ha cambiado demasiado, cosa que… pero, bueno, sé que vendrán más cosas también”, agregó.

Vanessa Guzmán se mantiene firme para seguir en la actuación

Vanessa Guzmán detalló que es “muy difícil poder explicar y que se comprenda un físico al nivel que tienes que llegar para estar en el escenario”.

“Yo espero que tanto productores como empresas, casas productoras, puedan entender esa dualidad que como actor puedes tener”, señaló.

La intérprete aseveró que ser descartada para proyectos por su aspecto es una “manera de bloquear” su trabajo artístico y de “entrar en un estigma donde solamente el físico importa”.

“Creo que ya con tantos años de carrera, con tantos proyectos que he tenido la oportunidad de protagonizar o de compartir con grandes actores, artistas, actrices, primeras actrices, creo que el talento debería de prevalecer”, mencionó.

Ella aseveró que aunque respeta las opiniones de los demás, “no las comparto”: “Creo que nada ni nadie te debe de bloquear en esos objetivos de vida que tienes”.