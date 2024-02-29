Vanessa Guzmán responde a acusaciones de sus compañeros en ‘Atrévete a soñar’: “Me disculpo”

Vanessa Guzmán al fin reaccionó a las diversas acusaciones que sus compañeros en la telenovela ‘Atrévete a soñar’ hicieron en su contra años atrás.

Fue en junio de 2020 cuando a ella la señaló Cynthia Klitbo, quien dio vida a la villana de dicha trama, por supuestas malas conductas.

“Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado”, sentenció durante una participación para el canal mexicano tlnovelas.

El co-protagonista de Guzmán, René Strickler, asimismo confesó posteriormente que le resultó tan difícil laborar con ella que llegó a solicitar que eliminaran a su personaje.

“Estaba medio complicado. Llegó un momento en el que le dije al productor: ‘Mátame, ya me voy’”, recordó en su aparición en el ‘show’ ‘Confesiones’, en septiembre de 2021.

Inclusive Violeta Isfel aseveró que su colega exigía que “no la tocaran” durante las grabaciones del melodrama, mientras que Julissa la calificó como “rara y pesada”.

Vanessa Guzmán ofrece disculpas si sus “actitudes ofendieron”

A más de una década desde que compartió con los mencionados actores en ‘Atrévete a soñar’, que puedes ver aquí en ViX, y a cerca de cuatro años desde que se expresaron negativamente de ella, Vanessa Guzmán abordó la situación.

“Si mis actitudes ofendieron, lo siento y me disculpo, pero ni yo sabía lo que estaba pasando”, dijo en entrevista con Addis Tuñón para el programa ‘De primera mano’, este 28 de febrero.

Sin embargo, dejó claro: “Mucha gente dice, ‘que no venga a hacerse la víctima’. No, soy una mujer de carácter fuerte, sé perfectamente a dónde y cómo voy, y hasta a dónde quiero ir”.

“He sido demasiado fuerte para no dejar, sobre todo… que es donde debemos de tener cuidado porque ahí es donde viene el no al abuso de opinión”, externó.

“Muchas personas se quedan en ese pico depresivo y cuando reciben este bombardeo, lamentablemente es que vienen los suicidios”, continuó.

“No es algo de lo que yo deba preocuparme ni alertarme”, afirmó la ahora fisicoculturista, “porque sé controlarlo, lo puedo hablar”.

En este contexto, Tuñón le detalló a la artista que, tras los señalamientos que la rodearon, los medios de comunicación “nos invitábamos historias que explicaran tu comportamiento atípico y no todas eran verdad”.

“Y es válido, hasta cierto punto, pero ya llega un momento en que transcurren tantos años porque, literal, ya de esto ya pasaron casi 15 años, y te aseguro que si mañana regreso a un proyecto, va a ser exactamente lo mismo”, le replicó Vanessa.

Vanessa Guzmán volverá a las telenovelas?

Vanessa Guzmán se alejó de los melodramas en 2020, luego de estelarizar Soltero con Hijas, junto a Gabriel Soto, y actualmente está dedicada a ser atleta y ser ‘influencer’.

No obstante, acaba de admitir que retomará la actuación: “Necesito un buen proyecto que llegue a mis manos para que verdaderamente me haga salirme otra vez de esta nueva etapa”.